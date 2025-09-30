Grande Fratello, due concorrenti della Casa si erano già incontrati: il retroscena svelato da Simona Ventura

L'ingresso dei concorrenti nella Casa ha riservato subito una rivelazione inattesa, Simona Ventura ha raccontato di un legame nato lo scorso anno durante un concorso di bellezza.

È partita ieri, lunedì 29 settembre, la diciannovesima edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Simona Ventura. Un ritorno alle origini per il reality di Canale 5, che quest'anno include solo concorrenti Nip, lontani dal mondo dello spettacolo e dei social. Nella puntata inaugurale sono stati presentati i primi dodici gieffini, e non sono mancati i colpi di scena: due di loro, infatti, si erano già incontrati in passato. Si tratta di Giulia Soponariu e Simone De Bianchi.

L'ingresso nella Casa del Grande Fratello

Ad accogliere i concorrenti davanti alla celebre porta rossa è stato Tommaso Vianello, alias Tommy V, dj e concorrente della quarta edizione del reality. In attesa che il cast si completi con altri ingressi nella puntata di lunedì prossimo, il pubblico ha già scoperto una connessione inaspettata tra due dei nuovi protagonisti.

Chi sono Giulia e Simone

L'ex reginetta ha 19 anni, è di Torino e lavora come modella. Il suo sogno è quello di diventare conduttrice televisiva, tanto che Simona Ventura ha scherzato con lei: "Tranquilla Giulia, tra dieci anni ti lascio il mio posto". Poi la conduttrice ha aggiunto: "So che a un evento hai dato un premio a un concorrente che è nella Casa".

Giulia Soponariu e Simone De Bianchi

Il riferimento era proprio a Simone De Bianchi, romano, postino di professione, entrato nella Casa insieme alla madre Francesca Carrara, la mamma romana presentata nei giorni scorsi. Simone ha anche avuto qualche piccola esperienza al cinema ed è stato giurato in eventi di spettacolo. Giulia ha raccontato che lo aveva già incontrato nel 2023, quando, dopo aver vinto il titolo di Miss Reginetta d'Italia, gli aveva consegnato la sua coroncina: Simone, infatti, era presente in giuria come giovane attore del film Accattaroma.

La sorpresa di Simone

L'incontro tra i due non è passato inosservato. il giovane, vedendo Giulia entrare nella Casa, è rimasto sorpreso e ha commentato: "Non ci credo! Comunque c'avevo il presentimento che qualcuno dentro la Casa già lo conoscevo". La ragazza, a sua volta, si è presentata alla madre di lui, Francesca, che non ha nascosto una certa freddezza: "Io non ti conosco, chi sei?", le ha risposto piccata.

Prospettive nella Casa: le possibili (scontate) dinamiche

Il curioso legame tra Giulia e Simone potrebbe presto diventare una dinamica centrale di questa edizione, anche se scontata e già vista. Non solo per la loro conoscenza pregressa, ma anche per la presenza di Francesca Carrara, che dovrà assistere da coinquilina a ogni possibile avvicinamento del figlio con la giovane modella. Una situazione che promette scintille e che aggiunge un elemento inedito al racconto del reality.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Giulia Soponariu entra in Casa sorprendendo gli altri concorrenti