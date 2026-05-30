Yulia Bruschi del Grande Fratello: condannata per lesioni aggravate all'ex fidanzato

L'ex concorrente del Grande Fratello è stata condannata a due anni e quattro mesi per lesioni aggravate ai danni dell'ex fidanzato Simone Costa. Disposta anche una provvisionale immediatamente esecutiva.

Si chiude con una condanna il procedimento che vedeva coinvolta Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello. Il Tribunale di Lucca l'ha condannata a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate nei confronti dell'ex fidanzato Simone Costa, episodio avvenuto nel settembre 2024, pochi giorni prima dell'ingresso della modella nella Casa più spiata d'Italia.

La denuncia di Simone Costa e l'accusa contro Yulia Bruschi

La vicenda era emersa pubblicamente mentre Yulia Bruschi era ancora una concorrente del reality show. A raccontare l'accaduto era stato lo stesso Simone Costa in un'intervista, nella quale aveva riferito di essere stato colpito da un bicchiere di vetro lanciato dalla ex compagna al termine di una lite.

Secondo la denuncia presentata il 12 settembre 2024, la modella aveva colpito Costa al volto provocandogli una profonda ferita allo zigomo e una cicatrice permanente.

Simone Costa dopo l'aggressione

Il racconto dell'ex fidanzato: "Un centimetro in più e sarei rimasto cieco"

Nel suo resoconto, Simone Costa aveva spiegato che la notte tra l'11 e il 12 settembre, dopo aver festeggiato il compleanno di Yulia nel suo ristorante, sarebbe scoppiata una discussione. "Si stava innervosendo per il suo imminente ingresso al GF. Quando l'ho seguita fuori, ha cominciato a inveire contro la mia famiglia".

"Le ho dato una leggera spinta sulla spalla e lei ha reagito lanciandomi un bicchiere che mi ha spaccato lo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco", aveva dichiarato. L'uomo era stato successivamente trasportato d'urgenza in ospedale. "Ero una pozza di sangue", aveva raccontato.

Yulia Bruschi al GF 18

L'uscita dal Grande Fratello e le polemiche della famiglia

Dopo l'esplosione del caso mediatico, Yulia Bruschi lasciò la Casa del Grande Fratello, ritenendo che quella fosse la scelta migliore per affrontare la vicenda giudiziaria e difendersi dalle accuse. Nelle settimane successive, la madre dell'ex concorrente intervenne sui social sostenendo che la figlia fosse stata spinta dagli autori a lasciare il programma.

La difesa di Yulia Bruschi durante il processo

Nel corso dell'udienza, Yulia Bruschi ha respinto l'accusa di aver colpito volontariamente l'ex fidanzato con il bicchiere di vetro. La sua difesa ha sostenuto che la modella avrebbe lanciato soltanto l'acqua contenuta nel bicchiere e che l'oggetto le sarebbe sfuggito accidentalmente di mano. Inoltre, Bruschi ha attribuito la denuncia alla presunta gelosia di Costa per le sue esperienze televisive e la crescente esposizione mediatica.

La sentenza del Tribunale di Lucca

Le argomentazioni della difesa non hanno però convinto il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, Raffaella Poggi. L'ex concorrente del Grande Fratello è stata quindi condannata con rito abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate. Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 8 mila euro in favore della parte offesa. L'importo definitivo del risarcimento dei danni sarà invece stabilito nell'ambito di una successiva causa civile.