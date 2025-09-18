Grande Fratello, Anita e Jonas entrano nella Casa: tra piercing, filosofia e sogni da attore

La nuova edizione del reality prende forma: Anita, piercer e Jonas, modello romano, si presentano tra passioni, ambizioni e desiderio di mettersi in gioco.

Continua la presentazione dei nuovi concorrenti del Grande Fratello, al via dal prossimo 29 settembre su Canale 5, con la conduzione di Simona Ventura. Nei nuovi promo rilasciati da Mediaset sono stati annunciati due gieffini che varcheranno la porta rossa già nella prima puntata: Anita Mazzotta e Matteo Jonas Pepe.

Come spiegato dalla conduttrice, da qui all'inizio del reality verranno svelati gradualmente tutti i nuovi protagonisti, un numero che oscilla tra i 15 e i 20 concorrenti. Pur mantenendo il mistero sui volti per non rovinare l'effetto sorpresa, le identità stanno emergendo gradualmente. Dopo l'annuncio di Matteo Azzali, ex pugile presentato ieri, oggi è la volta di Anita e Matteo Jonas.

Chi è Matteo Jonas Pepe

Il secondo concorrente presentato ha 25 anni, è romano, modello e aspirante attore; la sua identità è stata svelata da Unshow. Simona Ventura ha introdotto Matteo Jonas Pepe come un giovane universitario. Lui, nelle sue pagine social, ha spiegato di studiare Scienze Politiche, anche se non fa della diplomazia il suo punto di forza. Matteo è appassionato di filosofia e arti marziali.

Matteo Jonas Pepe

Simona Ventura nel video condiviso sui canali social del programma ha spiegato: "Matteo è con le parole che sferra i colpi più decisi. È un animo ribelle, sempre alla conquista dell'amore vero. Ha cercato per mesi la propria fortuna in Cina, ora ci prova nella Casa più spiata d'Italia".

Su Instagram Matteo conta poco più di 2.100 follower. Nella sua bio si legge: "Mi chiamo Matteo ma mi sento Jonas". Alto 186 cm, descrive il suo percorso come un intreccio di successi e fallimenti, esperienze che considera complementari: "Non esiste nessun piano B, mi basta credere ogni giorno in ciò che amo e sapere che quel sogno nel cassetto che coltivo da bambino sarà presto più che mai realizzato".

Chi è Anita Mazzotta

La terza concorrente del Grande Fratello, nonché prima donna presentata ufficialmente, vive a Milano ma proviene da Treviso e lavora come piercer professionista. Anita Mazzotta, sul suo profilo Instagram conta poco più di 56 mila follower, tra cui spiccano personaggi noti come l'attore Cristiano Caccamo, l'olimpionico Paolo Conte Bonin e l'ex tronista Luca Daffrè.

Anita Mazzotta

Nel video di presentazione, Simona Ventura l'ha descritta così: "Anita ha la sua storia scritta sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei, ma ha sempre conquistato tutto da sola. Chi doveva proteggerla l'ha delusa. Eppure, per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa: sotto la sua corazza c'è un'infinita dolcezza".