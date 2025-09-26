Grande Fratello, ecco chi è Francesca Carrara: la storia della nuova concorrente mamma e sportiva

Simona Ventura continua a svelare uno a uno i volti dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello. Dopo aver presentato circa otto giorni fa la storia di Francesca, una donna che aveva scoperto il tradimento del marito grazie a un appostamento, oggi a quella descrizione possiamo finalmente abbinare un volto: si tratta di Francesca Carrara, mamma di due figli ormai grandi, che si è presentata ufficialmente al pubblico del reality show di Canale 5.

Il debutto della nuova edizione è fissato per lunedì 29 settembre, quando si accenderanno le luci della Casa più spiata d'Italia. Per l'occasione, oltre alla conduzione di Simona Ventura, ci sarà un'importante novità: non i classici opinionisti, ma un panel di tre ex gieffini - Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi - pronti a commentare le mosse dei concorrenti e dare nuova linfa al dibattito.

Chi è Francesca Carrara, nuova concorrente del Grande Fratello

Dopo aver conosciuto Matteo Azzali e le ultime novità su Mattia Joans Pepe, tocca ora a Francesca Carrara raccontarsi. Nel suo video di presentazione, la nuova concorrente ha confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, arricchendole con dettagli inediti sulla sua vita. Separata da cinque anni, Francesca ha spiegato di aver ricostruito la propria quotidianità partendo da sé stessa, tra fatiche, impegni e nuove passioni.

Francesca Carraro

La storia personale: dal divorzio alla voglia di rinascita

Queste le sue parole:"Sono Francesca, ho 43 anni e ho due figli. Sono divorziata da 5 anni. Il Grande Fratello ha avuto tantissime gatte, dopo la gatta morta e quell'altra Gatta (si riferisce a Marina La Rosa e Shaila, ndr) questa volta avrete la gatta da pelare. Faccio trekking, sono una mamma che fa tutto da sola, a volte è faticoso, però ti ripaga tanto".

E ancora: "Mi piace l'alpinismo anche se mi prendono in giro perché dicono che il trekking non è alpinismo. Ho ricominciato a vivere dopo il divorzio, sono così, faccio casino". Una presentazione diretta e senza filtri che lascia intuire il carattere forte e indipendente di Francesca, pronta a diventare una delle protagoniste più chiacchierate di questa nuova edizione del reality.