Grande Fratello, nomination e televoto: Giulio si sacrifica per i compagni. Niente immunità per lui

Ieri, lunedì 29 settembre, è iniziata la diciannovesima edizione del Grande Fratello, per la prima volta condotta da Simona Ventura. In prima serata su Canale 5, il pubblico ha assistito all'ingresso dei primi concorrenti nella Casa, dando così ufficialmente il via al reality. La serata inaugurale ha regalato subito momenti intensi: non solo presentazioni e sorprese, ma anche le prime nomination e un televoto speciale che decreterà i concorrenti immuni.

Prime nomination e televoto: come funziona

Durante la puntata, la conduttrice ha comunicato al gruppo la decisione del Grande Fratello: il pubblico è chiamato a votare il suo concorrente preferito e i tre più votati otterranno l'immunità dalle nomination future. "Capisco l'adrenalina, ma adesso tranquillizzatevi. Primo televoto di quest'anno: il pubblico deve votare il suo preferito e i tre più votati vinceranno l'immunità".

Il pulsantone rosso, la sfida dell'acqua calda e il sacrificio di Giulio

Contemporaneamente c'è stata la prima prova di questa edizione: un enorme pulsantone rosso ha fatto la sua comparsa in Casa, portando i concorrenti davanti a una scelta. "Il Grande Fratello ha tolto l'acqua calda - ha spiegato Simona - quindi doccia gelata per una settimana a meno che uno di voi non schiacci quel pulsante. Attenzione: chi lo farà regalerà l'acqua calda a tutti, ma rinuncerà al televoto per il preferito".

Giulio Carotenuto

A premere il pulsante è stato Giulio Carotenuto, l'odontoiatra di Torre Annunziata, che ha deciso di sacrificarsi per il bene del gruppo: "Era la cosa più giusta da fare" ha dichiarato, rinunciando così alla possibilità di conquistare l'immunità. Un gesto che gli ha fatto guadagnare la riconoscenza dei compagni, ma che qualcuno ha già interpretato come una mossa strategica per conquistare la simpatia del pubblico che potrebbe tornargli utile quando il gioco si farà più duro.

Il televoto della settimana: tutti i gieffini in gara

Al televoto della prima settimana sono finiti tutti i concorrenti: Benedetta Stocchi, Simone De Bianchi (in coppia con la madre Francesca), Francesca Carrara, Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Omer Elomari, Donatella Mercoledisanto, Giulia Soponariu, Grazia Kendi, Domenico D'Alterio, Jonas Pepe e Francesco Rana. L'unico escluso, appunto, è Giulio. I nomi dei tre preferiti saranno annunciati nella puntata di lunedì 6 ottobre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simona Ventura comunica ai concorrenti il significato del pulsantone rosso