Grande Fratello, Francesco Rana: un vigile urbano tra i nuovi concorrenti della Casa

A poche ore dall'inizio del reality show, il cast del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, si arricchisce di un altro nome a sorpresa. Dopo le indiscrezioni su Grazia Kendi, spunta l'ingresso di Francesco Rana, giovane agente della polizia locale di Giovinazzo, pronto a mettersi alla prova nella Casa più spiata d'Italia.
Francesco Rana: età, origini e passioni
Come anticipato da Davide Maggio, il nuovo concorrente pugliese, secondo quanto si legge sul portale, infatti, Francesco Rana è nato a Terlizzi, in provincia di Bari, nel 1996, lo scorso 23 settembre ha festeggiato i 29 anni. Vive a Giovinazzo e lavora come vigile urbano, una professione che sognava sin da bambino.
Nonostante il suo impegno nelle forze dell'ordine, coltiva una grande passione per lo sport: in particolare pallavolo e calcio, di cui è un appassionato praticante oltre che tifoso dell'Inter, come si evince da alcuni post pubblicati allo stadio Giuseppe Meazza con la maglia nerazzurra.
Dal lavoro al piccolo schermo
Il percorso professionale non è l'unico aspetto che lo definisce. Francesco non disdegna affatto il mondo dello spettacolo: alcune sue foto, insieme a un profilo attivo su un portale di casting, lasciano intuire un interesse verso la televisione e le esperienze davanti alle telecamere. Varcare la Porta Rossa sarà un passo verso questa sua aspirazione.
Il cast del Grande Fratello si allarga
Con l'arrivo di Francesco Rana e di Grazia Kendi annunciata nella giornata di oggi, il gruppo dei concorrenti ufficiali sale a sette, questa sera nella Casa ne entreranno dodici, gli altri saranno presentati lunedì prossimo. Tra i nomi confermati ci sono:
- Matteo Azzali - ex pugile e maestro di boxe.
- Anita Mazzotta - piercer professionista con oltre 56mila follower su Instagram.
- Omer Elomari - giovane siriano arrivato in Italia per sfuggire alla guerra, dopo che la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi.
- Francesca Carrara - mamma romana con due figli grandi.
- Giulio Carotenuto - medico che ha deciso di cambiare vita dopo un viaggio in Africa.
- Grazia Kendi, modella milanese.
Un mix che rispecchia quanto anticipato da Simona Ventura: una Casa composta da persone comuni, con storie di vita autentiche e tanta voglia di mettersi in gioco. "Ci saranno italiani di seconda generazione e saranno rappresentate tutte le aree geografiche, dal sud al centro fino al nord. Questo Grande Fratello mi convince moltissimo e credo sorprenderà il pubblico", ha detto la conduttrice al magazine CHI.