Grande Fratello, Francesco Rana: un vigile urbano tra i nuovi concorrenti della Casa

Agente della polizia locale di Giovinazzo, 29 anni, appassionato di sport e spettacolo. È tra i nuovi volti scelti da Simona Ventura per la nuova edizione del reality. Ecco il suo profilo.

A poche ore dall'inizio del reality show, il cast del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, si arricchisce di un altro nome a sorpresa. Dopo le indiscrezioni su Grazia Kendi, spunta l'ingresso di Francesco Rana, giovane agente della polizia locale di Giovinazzo, pronto a mettersi alla prova nella Casa più spiata d'Italia.

Francesco Rana: età, origini e passioni

Come anticipato da Davide Maggio, il nuovo concorrente pugliese, secondo quanto si legge sul portale, infatti, Francesco Rana è nato a Terlizzi, in provincia di Bari, nel 1996, lo scorso 23 settembre ha festeggiato i 29 anni. Vive a Giovinazzo e lavora come vigile urbano, una professione che sognava sin da bambino.

Nonostante il suo impegno nelle forze dell'ordine, coltiva una grande passione per lo sport: in particolare pallavolo e calcio, di cui è un appassionato praticante oltre che tifoso dell'Inter, come si evince da alcuni post pubblicati allo stadio Giuseppe Meazza con la maglia nerazzurra.

Grazia Kendi

Dal lavoro al piccolo schermo

Il percorso professionale non è l'unico aspetto che lo definisce. Francesco non disdegna affatto il mondo dello spettacolo: alcune sue foto, insieme a un profilo attivo su un portale di casting, lasciano intuire un interesse verso la televisione e le esperienze davanti alle telecamere. Varcare la Porta Rossa sarà un passo verso questa sua aspirazione.

Il cast del Grande Fratello si allarga

Con l'arrivo di Francesco Rana e di Grazia Kendi annunciata nella giornata di oggi, il gruppo dei concorrenti ufficiali sale a sette, questa sera nella Casa ne entreranno dodici, gli altri saranno presentati lunedì prossimo. Tra i nomi confermati ci sono:

Matteo Azzali - ex pugile e maestro di boxe.

- ex pugile e maestro di boxe. Anita Mazzotta - piercer professionista con oltre 56mila follower su Instagram.

- piercer professionista con oltre 56mila follower su Instagram. Omer Elomari - giovane siriano arrivato in Italia per sfuggire alla guerra, dopo che la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi.

- giovane siriano arrivato in Italia per sfuggire alla guerra, dopo che la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi. Francesca Carrara - mamma romana con due figli grandi.

- mamma romana con due figli grandi. Giulio Carotenuto - medico che ha deciso di cambiare vita dopo un viaggio in Africa.

- medico che ha deciso di cambiare vita dopo un viaggio in Africa. Grazia Kendi, modella milanese.

Un mix che rispecchia quanto anticipato da Simona Ventura: una Casa composta da persone comuni, con storie di vita autentiche e tanta voglia di mettersi in gioco. "Ci saranno italiani di seconda generazione e saranno rappresentate tutte le aree geografiche, dal sud al centro fino al nord. Questo Grande Fratello mi convince moltissimo e credo sorprenderà il pubblico", ha detto la conduttrice al magazine CHI.