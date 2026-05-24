Grande Fratello, Domenico D’Alterio sotto accusa dopo la frase razzista su Omer Elomari

La frase pubblicata da Domenico D'Alterio scatena una bufera social dopo la rottura tra Rasha Younes e Omer Elomari. Sui social esplodono accuse e polemiche tra ex gieffini del Grande Fratello.

A distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello, i protagonisti dell'edizione condotta da Simona Ventura tornano al centro del gossip. Questa volta a far discutere è Domenico D'Alterio, finito sotto accusa sui social dopo alcune dichiarazioni rivolte a Omer Elomari.

La frase pubblicata dall'ex gieffino ha immediatamente scatenato una forte polemica online, con molti utenti che parlano di parole inappropriate e discriminatorie. Il caso si inserisce nel più ampio scontro social esploso dopo la fine della relazione tra Omer e Rasha Younes.

Grande Fratello, finita la storia tra Rasha Younes e Omer Elomari

Nei giorni scorsi era già emersa la notizia della rottura tra Rasha Younes e Omer Elomari, una delle coppie nate all'interno della Casa durante l'edizione guidata da Simona Ventura. I follower più attenti avevano notato da tempo un progressivo allontanamento tra i due, fino al classico comunicato social con cui hanno annunciato la fine della relazione. Una separazione apparentemente pacifica che però, nel giro di poche ore, ha acceso nuove polemiche tra gli ex gieffini.

Omer Elomari

Domenico D'Alterio attacca la coppia nata nella Casa

A commentare la rottura è stato anche Domenico D'Alterio, ex concorrente del reality, intervistato nel corso di Casa Lollo. Il partenopeo ha espresso forti dubbi sulla sincerità della relazione tra Rasha e Omer: "Io non ho sempre creduto nella loro storia. Quando eravamo nella Casa era sempre un punto interrogativo. Una coppia che scoppia nel giro di qualche mese dimostra che forse tutto questo grande amore non c'era". Parole che hanno immediatamente scatenato la reazione dei fan della coppia e soprattutto quella di Rasha Younes.

La replica durissima di Rasha Younes sui social

Poco dopo l'intervista, Rasha Younes ha deciso di replicare pubblicamente su X condividendo un vecchio commento di Domenico D'Alterio sotto una sua foto insieme a Omer Elomari. Nel messaggio, l'ex gieffino scriveva: "Siete proprio belli". Una frase che Rasha ha accompagnato con un commento al veleno: "Falsa, strafalsa e falsissima". Un attacco diretto che ha immediatamente riacceso lo scontro social tra i due ex concorrenti del Grande Fratello.

Omer Elomari interviene per difendere Rasha

Dopo il post di Rasha, anche Omer Elomari è intervenuto pubblicamente per difendere la sua ex fidanzata e la sincerità dei sentimenti vissuti durante la relazione. L'ex gieffino ha scritto: "Fa ridere detto proprio da chi ci ha provato senza mai ricevere attenzione da parte sua. Come ti ho detto e ripeto, sii un uomo e vieni a parlare in faccia". Parole molto dure che hanno ulteriormente alimentato la tensione tra i protagonisti della vicenda.

Rasha Younes

La frase di Domenico D'Alterio scatena le polemiche

A chiudere il cerchio è stato ancora una volta Domenico D'Alterio con una video che ha fatto discutere il web. L'ex concorrente ha scritto: "Omerino, qua hai sbagliato perché essere uomo non significa fare a botte con un altro uomo o minacciare un altro uomo come tu hai fatto spesso, ma secondo me nel vostro Paese così funziona".

Una dichiarazione che ha generato forti polemiche online. Se da un lato D'Alterio critica il comportamento personale di Omer Elomari - "minacciare", "fare a botte" - cosa che sarebbe legittima se riferita alle azioni personali dell'ex concorrente, la frase diventa problematica quando collega quel comportamento alla sua provenienza nazionale o culturale, facendo una generalizzazione su "il vostro paese", attribuendo queste caratteristiche negative all'intero popolo siriano o alla cultura di quel paese.

Dall'altro il riferimento a "il vostro Paese" è stato giudicato da molti utenti come una generalizzazione offensiva nei confronti della cultura e della provenienza del ragazzo. Sui social, infatti, diversi utenti hanno definito la frase dal sapore discriminatorio e razzista, accusando l'ex gieffino di aver superato il limite dello scontro personale.