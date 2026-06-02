Adriana e Antonella scoprono il blocco di Francesca su Instagram dopo il GF Vip

Durante una festa tra ex GF Vip 8 emerge un retroscena social: Adriana e Antonella scoprono che Francesca Manzini le aveva bloccate su Instagram, tra tensioni e chiarimenti inattesi.

Alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 8 continuano a essere protagonisti anche lontano dalle telecamere della Casa, alimentando dinamiche e discussioni sui social. Questa volta al centro dell'attenzione ci sono Francesca Manzini Antonella Elia e Adriana Volpe. L'oggetto della discussione? A quanto pare, l'imitatrice avrebbe bloccato le ex coinquiline su Instagram, scatenando così una nuova polemica.

Il 31 maggio Adriana Volpe ha festeggiato il suo 53° compleanno organizzando una festa privata alla quale ha invitato soltanto tre ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip: Antonella Elia, Lucia Ilardo e Francesca Manzini. Sui social, invece, gli auguri pubblici sono arrivati solo da due ex coinquilini: Ibiza Altea e Renato Biancardi.

Video e momenti di festa condivisi sui social

Durante la serata sono circolati anche alcuni video che mostrano momenti di complicità e leggerezza tra la festeggiata e le tre ex gieffine. In uno dei filmati, Antonella Elia ha chiesto ad Adriana Volpe di spegnere nuovamente le candeline per poter registrare un video. In un altro, Francesca Manzini ha coinvolto la conduttrice in una coreografia sulle note di un brano di Annalisa, già provata durante la loro esperienza nella Casa, accompagnata dagli ormai noti "tecnicismi centrali" dell'imitatrice.

Antonella Elia

La domanda social e la tensione tra le protagoniste

Nonostante l'atmosfera festosa, non è mancato un momento di tensione legato ai rapporti social tra le protagoniste. Adriana Volpe ha infatti chiesto a Francesca Manzini come mai avesse accettato il suo invito alla festa, visto che l'aveva bloccata su Instagram. "Hai bloccato me e Antonella?" ha domandato la conduttrice. Francesca ha chiarito di aver bloccato soltanto Antonella Elia, a causa delle divergenze emerse durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

La riconciliazione social e il blocco ancora attivo

Subito dopo, da brava padrona di casa, Adriana Volpe ha provato a mediare tra le due, ma Antonella Elia ha rifiutato ogni ipotesi di riconciliazione. Nonostante ciò, la situazione ha avuto un piccolo risvolto positivo: Francesca Manzini ha sbloccato Adriana Volpe su Instagram, tornando a seguirla. Antonella, invece, resta ancora nella lista dei contatti bloccati, una situazione che, almeno apparentemente, non sembra turbarla più di tanto.