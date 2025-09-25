Dal ring al Grande Fratello: Matteo Azzali, l’ex pugile che fermò due rapinatori

Per i nuovi concorrenti del Grande Fratello è arrivato il momento delle presentazioni. In attesa di vederli varcare la famosa Porta Rossa nella puntata di lunedì 29 settembre, i protagonisti hanno iniziato a raccontarsi davanti alle telecamere del reality. Il primo a farlo è stato Matteo Azzali, ex pugile e maestro di boxe parmigiano che lo scorso 14 marzo ha compiuto 47 anni. L'atleta ha parlato non solo della sua carriera e della sua vita personale, ma anche di un episodio di cronaca che lo ha coinvolto direttamente.

Chi è Matteo Azzali, nuovo concorrente del Grande Fratello

Fino ad oggi del nuovo gieffino, scelto da Simona Ventura alla conduzione del reality si sapeva ben poco: Matteo festeggia il compleanno il 14 marzo e conta attualmente poco più di 7 mila follower su Instagram. In passato, però, con un altro profilo - che sostiene sia stato hackerato - aveva raggiunto oltre 200 mila fan. Attivo anche su TikTok, Azzali ha dovuto interrompere la sua carriera agonistica a causa di un grave infortunio, ma non ha abbandonato la sua passione: oggi insegna boxe presso l'ASD Pugilistica Kid Saracca, associazione sportiva che lui stesso avrebbe fondato.

L'adolescenza e l'incontro con il pugilato

Matteo ha iniziato il suo racconto parlando della sua adolescenza e del motivo per cui ha scelto il pugilato:"Ciao a tutti, ho 47 anni, vivo a Parma, sono alto 1,93 m, sono un ex pugile e adesso maestro di pugilato. Io da ragazzino ero molto irrequieto, sono entrato nella mia palestra di pugilato a 17 anni credendo di fare a pugni e invece ho capito che il pugilato non è fatto di rabbia e cazzotti, ma di sogni e magia. Dentro quella palestra sono cambiato caratterialmente perché ho iniziato a capire come doveva andare la vita".

Dal sogno di Muhammad Ali all'infortunio che ha cambiato tutto

Poi, come accade spesso agli sportivi, il suo sogno si è infranto davanti ad un infortunio che lo ha costretto a gettare la spugna: "Poi ho avuto un infortunio grosso nel 2003, ho una mano ricostruita in metallo chirurgico, da lì ho dovuto smettere di combattere e ho perso tutte le motivazioni. Speravo di diventare come Muhammad Ali e invece adesso ho una mano che sembra quella dell'omino di latta del Mago di Oz. Se hai un obiettivo nella vita ti reinventi e poi io sono molto ottimista, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno.

Il maestro di boxe e il progetto per i ragazzi difficili

Come altri maestri, anche Matteo ora insegna ai ragazzi, con l'obiettivo di dargli un'alternativa ai pericoli della strada: " Adesso cerco di portare avanti il sogno del mio maestro, che era quello di togliere i ragazzi dalla strada, minori con reati gravissimi. Su cento si riesce ad aiutarne dieci, però quei dieci sono forse la soddisfazione più grande che io posso avere. A livello caratteriale non sono un santo, non sono neanche beato, sono abbastanza permaloso. Quando mi viene fatto un torto lo digerisco a metà, anzi non lo digerisco proprio".

Il legame con la madre e l'amore per Vasco Rossi

Subito dopo il nuovo gieffino ha raccontato il forte legame con la madre, rafforzatosi dopo la morte del papà: "La mia famiglia d'origine era una famiglia meravigliosa, poi ho perso mio padre e adesso siamo rimasti io e mia madre. Pranziamo sempre insieme, andiamo a giocare a bingo, io vinco, lei no. Andiamo tutti gli anni al concerto di Vasco Rossi, mia mamma è una grande leggenda".

Matteo Azzali in palestra

L'amore e il desiderio di una famiglia

Matteo sogna una famiglia e spera di trovare una donna capace di condividere con lui i sacrifici e le sfide che comporta la vita di un atleta. La domanda ora è inevitabile: riuscirà a trovare l'amore proprio nella Casa del Grande Fratello?: "A me piacciono molto le donne, però quando stai con un pugile, con un atleta, sai già che i sacrifici li dovrà fare anche la persona che è al tuo fianco. E purtroppo non li ha voluti fare nessuno. Mi ci vedo tantissimo con una famiglia con dei bimbi, infatti quando sarò grande la farò.Adesso vivo con due gatti a cui tengo molto e sono pronto per questa nuova avventura".

Il fatto di cronaca: quando reagì a una rapina

Il nome di Matteo Azzali è balzato agli onori della cronaca anche per un episodio accaduto due anni fa. L'ex pugile, infatti, è stato vittima di un tentativo di rapina nel parcheggio del Palasport di Parma, quando due uomini lo hanno minacciato con un coltello per portargli via portafogli e orologio. Azzali è però riuscito a difendersi e a metterli in fuga.

L'atleta ha raccontato l'accaduto sui social: "Diciamo che non ero d'accordo sul fatto che il mio portafogli e il mio orologio diventassero loro. Perché? Perché era roba mia. E poi il coltello è da maleducati". Matteo ha mostrato anche l'articolo di un quotidiano locale che raccontava l'episodio con una sua dichiarazione: "Gli puntano il coltello alla gola: ex pugile mette k.o. i rapinatori. Lo aggrediscono nel parcheggio del Palasport, lui reagisce e li mette in fuga. 'Eerano in due e volevano derubarmi. Volevano l'orologio e il portafogli, ma ho fatto partire un gancio. Erano stranieri, uno sulla quarantina e l'altro poco più che ventenne, con una cicatrice'".