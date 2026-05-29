Grande Fratello: ritorno di fiamma tra Tommaso e Mariavittoria?

Dopo la rottura ufficiale e mesi di silenzi social, tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti emergono nuove indiscrezioni: i due ex del Grande Fratello sarebbero tornati a sentirsi.

Dopo la fine della loro relazione e mesi di silenzio sui social, tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti potrebbe esserci un clamoroso riavvicinamento. I due ex protagonisti del Grande Fratello, edizione 2024/2025 condotta da Alfonso Signorini, erano stati tra le coppie più seguite del reality. La loro storia d'amore, durata circa un anno dopo la fine del programma, si era interrotta ufficialmente lo scorso marzo. Ora però, secondo nuove indiscrezioni circolate sui social, sarebbero tornati a sentirsi, riaccendendo le voci su un possibile ritorno di fiamma.

La storia nata al Grande Fratello e la relazione durata un anno

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello. Tra loro era nata una relazione intensa, proseguita anche dopo la fine del reality. Per circa un anno la coppia ha condiviso momenti di vita anche sui social, mostrando una relazione seguita e apprezzata dai fan.

I primi segnali di crisi prima della rottura

Prima della separazione, i follower avevano già notato alcuni segnali di allontanamento. I due avevano infatti ridotto drasticamente le interazioni sui social, fino a smettere di pubblicare contenuti insieme. A rafforzare i sospetti era intervenuto anche l'esperto di gossip Amedeo Venza, che aveva raccontato di una situazione di difficoltà tra i due, parlando di distanza, lavoro e incomprensioni come principali cause della crisi.

Tommaso Franchi

La conferma della separazione e il silenzio social

Successivamente era arrivata la conferma della rottura: Tommaso e Mariavittoria si erano ufficialmente lasciati. Dopo la fine della relazione, i due hanno scelto di non rilasciare ulteriori dichiarazioni pubbliche, mantenendo un profilo basso e smettendo anche di seguirsi sui social.

Le parole di Tommaso dopo la fine della relazione

In un'intervista rilasciata lo scorso maggio a Giada Di Miceli nella trasmissione Non succederà più, Tommaso Franchi aveva raccontato la fine della storia: "Abbiamo avuto una bellissima relazione durata quasi un anno, poi con tranquillità e serenità, come due persone mature, ci siamo lasciati."

La segnalazione social: possibile riavvicinamento tra i due

Nelle ultime ore, però, è tornata a circolare una nuova indiscrezione che ha riacceso la speranza dei fan. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato infatti di un possibile ritorno di contatti tra i due ex gieffini. Secondo quanto riportato sui social, Tommaso e Mariavittoria avrebbero ripreso a sentirsi, alimentando l'ipotesi di un possibile riavvicinamento o addirittura di un ritorno di fiamma.