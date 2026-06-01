Sanremo cambia il numero dei big in gara nel 2027? Gara ridotta e ritmo più "veloce"

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe cambiare il numero dei Big in gara, passando a una selezione più ridotta. L'obiettivo sarebbe rendere le serate più rapide, dinamiche e televisivamente efficaci.

Sanremo 2027 potrebbe segnare una svolta importante nella storia recente del Festival. Secondo le prime indiscrezioni, Stefano De Martino starebbe valutando una riduzione del numero dei Big in gara, con l'obiettivo di rendere la competizione più fluida e il ritmo televisivo più veloce. Una scelta che, se confermata, andrebbe a modificare non solo la durata delle serate, ma anche la struttura complessiva dello show, puntando su maggiore spettacolarità e tempi più serrati.

Sanremo 2027: meno Big in gara rispetto alle edizioni precedenti

Nell'ultima edizione, gli artisti sul palco dell'Ariston erano trenta, secondo quanto riportato da Adnkronos, il direttore artistico di Sanremo 2027 - avrebbe l'intenzione di portare i Big in gara a 24 o 26 artisti. Una scelta che permetterebbe di dare un ritmo più veloce alle serate e lasciare maggiore spazio all'intrattenimento.

Maria De Filippi possibile co-conduttrice di una serata

Tra le ipotesi più sorprendenti rilanciate nelle ultime settimane, sempre secondo Adnkronos, ci sarebbe anche la partecipazione di Maria De Filippi. La conduttrice potrebbe affiancare il suo pupillo in una delle quattro serate del Festival. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma l'ipotesi ha già acceso il dibattito sul futuro della kermesse.

Addio alla serata cover: la rivoluzione di Sanremo 2027

Un'altra possibile rivoluzione è stata anticipata da Dagospia. Secondo il portale, la storica serata delle cover, tradizionalmente in onda il venerdì, potrebbe essere eliminata. Al suo posto sarebbe prevista una nuova serata dedicata alla selezione del rappresentante italiano per l'Eurovision Song Contest.

L'idea arriverebbe direttamente dal mondo della musica, che vorrebbe introdurre un doppio vincitore: uno per la serata del venerdì e uno per la finale del sabato.

La proposta della Sala Stampa: verso un'"Academy" per il voto

Dagospia riporta anche una possibile richiesta proveniente dalla Sala Stampa: la creazione di una sorta di Academy ristretta composta da un numero limitato di giornalisti ed esperti per la votazione di Sanremo 2027. Un'idea che, secondo quanto riferito, è stata già bocciata in passato da diversi direttori artistici. La motivazione sarebbe legata ai possibili conflitti di interesse: molti giornalisti, soprattutto in ambito musicale, collaborano con società di comunicazione, radio e televisioni, rendendo il sistema di voto potenzialmente influenzabile.