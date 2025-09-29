Grande Fratello, chi è Grazia Kendi? Vita, età e curiosità della nuova concorrente

L'attesa è finita: questa sera prende ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello, che per la prima volta vedrà al timone Simona Ventura. Il reality show cult è pronto a tornare con nuove storie, nuove dinamiche e soprattutto un cast che, fino all'ultimo, la produzione ha cercato di mantenere segreto per alimentare la curiosità del pubblico. Nelle ultime ore, però, Davide Maggio ha svelato un nome a sorpresa che va ad arricchire la rosa degli inquilini: si tratta di Grazia Kendi, nuova concorrente ufficiale della Casa più spiata d'Italia.

Chi è Grazia Kendi

La nuova gieffina, come si legge sul portale, è nata il 21 maggio, ha 25 anni e vive a Milano. Giovane, determinata e con una forte personalità, si è già fatta conoscere sui social, dove vanta 7.786 follower su Instagram e 7.428 su TikTok. Una presenza digitale che dimostra il suo legame con le nuove generazioni, sempre più protagoniste anche nel mondo televisivo.

In passato ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie, segno che il mondo dell'immagine e della comunicazione le è tutt'altro che estraneo. A incuriosire particolarmente gli spettatori sarà il suo carattere: Grazia non ha paura di definirsi diretta e senza filtri, tanto che una delle sue massime è: "Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera". Un motto che lascia intendere come non passerà inosservata all'interno della Casa.

Omer Elomari

Il cast tra sorprese e storie di vita

Accanto a Grazia Kendi, i concorrenti annunciati fino a questo momento sono:

Matteo Azzali - ex pugile e maestro di boxe.

- ex pugile e maestro di boxe. Anita Mazzotta - piercer professionista con oltre 56mila follower su Instagram.

- piercer professionista con oltre 56mila follower su Instagram. Omer Elomari - giovane siriano arrivato in Italia per sfuggire alla guerra, dopo che la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi.

- giovane siriano arrivato in Italia per sfuggire alla guerra, dopo che la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi. Francesca - mamma romana con due figli grandi.

- mamma romana con due figli grandi. Giulio - medico che ha deciso di cambiare vita dopo un viaggio in Africa.

Le parole di Simona Ventura

La nuova conduttrice del reality che inizierà stasera 29 settembre, intervistata dal settimanale CHI, ha anticipato alcuni dettagli sul cast: "Abbiamo scelto persone comuni, autentiche e spontanee. Il cast è formato da partecipanti dai 18 ai 50 anni, ognuno con una storia da raccontare e un forte bagaglio di esperienze".

"Ci saranno italiani di seconda generazione e saranno rappresentate tutte le aree geografiche, dal sud al centro fino al nord. Questo Grande Fratello mi convince moltissimo e credo sorprenderà il pubblico." Una dichiarazione che conferma la volontà di riportare al centro del reality le storie vere, in grado di emozionare e favorire l'immedesimazione del pubblico.

L'ingresso di Grazia: stasera o settimana prossima?

La nuova conduttrice del reality show, gli inquilini ufficializzati salgono a sei, sette se aggiungiamo Jonas Pepe, il cui ingresso resta un mistero. Questa sera, tuttavia, saranno dodici i concorrenti a varcare la porta rossa, mentre altri otto entreranno nel corso della seconda puntata che andrà in onda lunedì del 6 ottobre. Resta ora da capire se Grazia Kendi farà il suo ingresso già nella puntata inaugurale di questa sera oppure se il suo debutto sarà posticipato al prossimo appuntamento.