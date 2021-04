Godzilla vs. Kong: la saga di Transformers ha ispirato un aspetto del film

Adam Wingard, regista di Godzilla vs. Kong, ha parlato di come si è parzialmente ispirato alla saga dei Transformers per un elemento importante.

Adam Wingard, regista di Godzilla vs. Kong, ha parlato di come si è parzialmente ispirato alla saga dei Transformers per un elemento importante del film, che negli Stati Uniti è disponibile su HBO Max (in contemporanea con l'uscita nelle sale) dal 26 marzo, diventando uno dei più grandi successi del servizio streaming di WarnerMedia, mentre in Italia arriverà sulle principali piattaforme digitali dal 6 maggio. Attenzione, segue uno spoiler legato al film!

All'interno di Godzilla vs. Kong, incentrato principalmente sullo scontro tra i due personaggi del titolo, legati da una rivalità ancestrale, fa capolino anche Mechagodzilla, creazione robotica che riproduce le fattezze del celebre rettile. Per il design, il regista Adam Wingard si è ispirato al look dei Transformers nella prima incarnazione animata del franchise, come ha spiegato durante una chiacchierata con Inverse: "Ho sempre amato la semplicità dei design dei Transformers, e ho cercato di applicare lo stesso principio qui. La sua forma ha un che di immediato."

Wingard ha anche spiegato di voler evitare un problema che lui ha avuto vedendo al cinema Transformers 3, uno dei film meno apprezzati del franchise pur essendo il secondo più visto a oggi: "Sembravano tutti un ammasso di metallo, come un incidente aereo. Ho voluto evitare quell'effetto. Erano troppo complessi, c'erano troppi elementi e non avevo nessun appiglio. Non c'era nulla di iconico con quel design."

Al momento il franchise cinematografico dei Transformers è in standby, con un nuovo film annunciato per il 2022 ma senza precisare di quale si tratti. La Paramount, che ha ufficialmente sospeso la versione della saga curata da Michael Bay, ha infatti in lavorazione almeno cinque titoli, tra cui un sequel di Bumblebee, un prequel che esplorerà le origini di Cybertron e un film basato sullo spin-off Beast Wars, uscito in Italia con il titolo Biocombat.