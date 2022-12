Godzilla Vs. Kong 2: svelata l'identità del villain del sequel?

Godzilla vs. Kong 2 è attualmente in produzione e un importante dettaglio del plot sarebbe ora trapelato online: si tratta dell'identità del villain del film in arrivo.

I fan di Godzilla vs. Kong ricorderanno che il regista Adam Wingard ha implementato una serie di elementi di fantascienza nel nuovo film. Scelta culminata con l'introduzione di Mechagodzilla.

Ora, tuttavia, sembra che Wingard abbia in mente un diverso tipo di cattivo fantascientifico per Godzilla e Kong. Se le informazioni trapelate online risulteranno vere, si tratterebbe di mostro classico che i fan del franchising riconosceranno.

Godzilla vs. Kong: Godzilla e Kong lottano per la supremazia

Secondo i dettagli della trama diffusi dallo YouTuber Warstu, il cattivo sarà un nemico familiare dell'era Heisei dei film Godzilla: SpaceGodzilla.

I fan ricorderanno che l'originale SpaceGodzilla aveva un'origine incerta, che sembrava coinvolgere il DNA condiviso con un altro cattivo di nome Biollante. Questo era un ibrido che includeva DNA sia vegetale che quello di Godzilla. Pertanto, pare che la versione MonsterVerse di SpaceGodzilla contenga anche DNA vegetale.

Godzilla vs. Kong e i film dei due mostri da rivedere

Infatti, Warstu afferma che il personaggio utilizzerà la materia vegetale per evolversi nel corso del film. Molte di queste diverse evoluzioni non saranno fermate da Kong. Alla fine, Kong e Godzilla devono affrontare insieme SpaceGodzilla verso la fine del film, dopo che la creatura riesce a impossessarsi dell'ascia di Kong.

Secondo quanto anticipato, il design del personaggio dovrebbe includere la familiare struttura cristallina del classico design di SpaceGodzilla. Inoltre, sarà circondato da materiale vegetale in modo simile a Biollante. Abbiamo già visto una serie di cristalli in Hollow Earth durante Godzilla vs. Kong, quindi forse il terreno è già stato preparato per le trovate del sequel che dovrebbe uscire nella primavera del 2024.