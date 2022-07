Godzilla vs. Kong: annunciata la data di uscita del sequel

Godzilla vs. Kong avrà presto un seguito che verrà girato a breve in Australia, Legendary ha svelato la data di uscita ufficiale.

Legendary ha svelato la data di uscita del nuovo capitolo del lucroso MonsterVerse: il sequel di Godzilla vs. Kong, a breve in lavorazione in Australia, uscirà nei cinema il 15 marzo 2024.

Godzilla vs. Kong: Godzilla e Kong lottano per la supremazia

Il film proseguirà il successo della saga mostruosa dopo che Godzilla vs. Kong ha conquistato il box office globale incassando ben 468 milioni di dollari.

Gli ultimi momenti di Godzilla vs. Kong d'altronde suggerivano che ci sarebbe stato un seguito alle avventure di Kong, che ha trovato una nuova casa nella Terra Cava. Non sappiamo se la storia di Godzilla Vs. Kong 2 ripartirà da qui o se andrà in una direzione completamente diversa, ma senza dubbio l'hype dei fan è già alle stelle.

Godzilla vs. Kong e i film dei due mostri da rivedere

Come si sottolinea nella nostra recensione di Godzilla vs. Kong, la pellicola è il quarto film del MonsterVerse, che h PRESO IL VIA CON Godzilla nel 2014, proseguendo poi con Kong: Skull Island nel 2017 e Godzilla: King of the Monsters nel 2019.

Legendary avrebbe un altro paio di progetti sul MonsterVerse in fse di sviluppo, inclusa una serie live action per Apple TV+ che includerà Godzilla e molti altri mostri. Nell'aprile 2021 è stato annunciato che il regista di Godzilla vs. Kong Adam Wingard era in trattative per dirigere un altro film del franchise, potenzialmente una pellicola sul figlio di Kong, ma la otizia attende ancora conferma.