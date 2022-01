Godzilla vs. Kong è il film più piratato del 2021, battendo altri titoli di alto profilo come Zack Snyder's Justice League e Black Widow in questa classifica non proprio invidiabile.

Godzilla vs. Kong: Godzilla e Kong lottano per la supremazia

Dopo numerosi ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, Godzilla vs. Kong è stato uno dei primi grandi film usciti nelle sale dopo un anno di chiusura. Era visto come una sorta di ancora di salvezza per i cinema in difficoltà, attirando il pubblico con gli iconici mostri amatissimi dal grande pubblico.

Godzilla vs. Kong si è rivelato un successo al botteghino per gli standard attuali incassando 100 milioni di dollari negli USA - unico film Warner Bros. a ottenere questo risultato insieme a Dune - e 468 milioni a livello globale. Risultato che ha portato il film a superare i 386 milioni di dollari del suo predecessore, Godzilla: King of the Monster, uscito nel 2019.

MonsterVerse: in arrivo "novità eccitanti" dopo il successo di Godzilla vs Kong

La domanda del pubblico, a quanto pare, è stata ben maggiore. Secondo The Wrap, Godzilla vs. Kong è stato il film più piratato del 2021. Il report realizzato da Akamai vede in seconda posizione Zack Snyder's Justice League, seguito da Black Widow al terzo posto. I dati sono stati raccolti tra gennaio e settembre, escludendo quindi titoli usciti successivamente come The Matrix: Resurrections, Spider-Man: No Way Home ed Eternals.

Disney ha affermato che Black Widow ha perso 600 milioni di dollari a causa della pirateria dalla sua uscita su Disney+, il che significa che Godzilla vs. Kong potrebbe aver teoricamente perso di più, ma il film si è comunque rivelato un successo nonostante le difficoltà della situazione globale.