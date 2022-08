Godzilla vs Kong 2: svelati i dettagli della sinossi e la prima foto dal set

La sinossi di Godzilla vs Kong 2 anticipa nuovi epici scontri tra le due creature titaniche mentre spunta la prima foto dal set che vede il regista Adam Wingard in azione.

Godzilla e King Kong torneranno per un'altra battaglia epica sul grande schermo, come annunciano Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures anticipando i dettagli della sinossi e la prima foto dal set di Godzilla vs Kong 2.

Dopo che i due Titani si sono scontrati in Godzilla vs. Kong del 2021, lo studio afferma che i due mostri giganti combatteranno "una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la nostra".

Erik Davis ha diffuso la prima foto che ritrae il regista Adam Wingard sul set accompagnata dalla scritta: "Adam Wingard è tornato ufficialmente sul set per dirigere il sequel di #GodzillaVsKong, con Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Dan Stevens e Fala Chen. Questa è la prima foto del dietro le quinte. La produzione è in corso adesso. Il film uscirà il 15 marzo 2024".

Godzilla Vs. Kong 2 esplorerà come sono nati i misteriosi Titani immergendosi nelle loro antiche storie e scoprendo la leggendaria battaglia che li ha creati e li ha legati per sempre agli umani. Gli sceneggiatori Terry Rossio, Jeremy Slater e Simon Barrett hanno firmato il progetto che viene girato in esterni nel Queensland, in Australia.

Di seguito la sinossi di Godzilla Vs. Kong 2 svelata da Collider: Quest'ultimo capitolo segue l'esplosiva resa dei conti di Godzilla vs. Kong con una nuovissima avventura cinematografica, che mette l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la nostra. Il nuovo epico film approfondirà ulteriormente le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, mentre svela la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all'umanità.