MonsterVerse: in arrivo "novità eccitanti" dopo il successo di Godzilla vs Kong

Il successo ottenuto da Godzilla vs Kong sembra aver gettato le basi per il futuro del MonsterVerse e, come rivelato dallo sceneggiatore Max Bornstein, in arrivo ci sono delle "cose eccitanti".

I commenti sono stati compiuti in occasione di un'intervista al sito ScreenRant che ha permesso di parlare del progetto prodotto da Legendary.

Max Borenstein ha dichiarato: "Ho sentito delle cose eccitanti che stanno per accadere e che non posso rivelare. Hanno un grandioso controllo sulle cose e ho certamente un'opinione e sono sempre eccitato nell'essere coinvolto nei progetti".

Lo sceneggiatore ha poi aggiunto: "Penso che il MonsterVerse sia in buone mani e con il successo di Godzilla vs. Kong ci saranno dei nuovi capitoli interessanti in arrivo".

Borenstein ha sottolineato: "Senza poter dire nulla ufficialmente, si può tenere in considerazione il fatto che il film ha avuto degli ottimi risultati e le persone hanno reagito in modo positivo. Penso che la tempistica sia stata realmente meravigliosa e le persone hanno potuto avere qualcosa da attendere alla fine di quell'ondata della pandemia. Le persone avevano realmente voglia di vedere qualcosa che fosse divertente e gioioso al cinema, ed è stato davvero eccitante che il nostro film fosse tutto questo".

Godzilla vs Kong, nonostante i limiti causati dall'emergenza sanitaria, ha incassato ben 465.8 milioni di dollari.