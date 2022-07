Godzilla: il futuro del personaggio sarà rivelato al San Diego Comic-Con 2022

Il Comic-Con di San Diego è una piattaforma per la presentazione di innumerevoli film, serie televisive e fumetti e per rivelare i progetti futuri che le case di produzione e distribuzione hanno in cantiere. A quanto pare, quest'anno sarà Godzilla a occupare uno slot estremamente importante della manifestazione.

Al momento non ci sono nuovi piani per il Godzilla che si aggira per il Giappone: Shin Godzilla ha rappresentato l'ultima volta che il re lucertola è apparso in un film in Oriente. Dall'altra parte del mondo, Legendary Pictures procede a pieno ritmo con il suo MonsterVerse, con una data di uscita confermata per il sequel di Godzilla vs. Kong che è stata recentemente rivelata e una nuova serie televisiva Apple TV+ che porterà il kaiju e i suoi compagni Titani sul piccolo schermo.

Il panel su Godzilla al Comic-Con di San Diego si terrà giovedì 21 luglio alle 14:30, ora del Pacifico. La descrizione recita: "Chris Mowry (direttore creativo di Toho International e responsabile della serie web Godzilla CHOMP) si unisce a Brian Flynn (fondatore di Super7), Hector Arce (Mondo), Jody Dankberg (Stern Pinball), ai famosi artisti SHAG e Attack Peter e a Jazmine Joyner (IDW Publishing) per discutere del lato collezionistico di Godzilla e del motivo per cui i film classici continuano a ispirare prodotti in modi nuovi e creativi. Scoprite i nuovi prodotti e cosa c'è in serbo per l'imminente 70° anniversario di Godzilla".

Shin Godzilla ha offerto ai fan del famoso kaiju una versione della bestia mai vista prima. Il nuovo film è stato presentato come parte dello Shin Universe, una serie di film creati dal regista Hideaki Anno che include nuove versioni di Ultraman e Kamen Rider. Anche se un crossover tra tutti questi personaggi non è ancora stato confermato, i fan cominciano a pensare che un giorno Anno potrebbe cogliere l'occasione per regalarci uno dei più grandi raduni della storia del cinema.