Gli anni più belli stasera su Rai 1, cast e trama del film di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino

Stasera su Rai 1 in prima serata, va in onda Gli anni più belli: cast, trama e recensione del film con Pierfrancesco Favino diretto da Gabriele Muccino.

Stasera, 8 giugno, Rai 1, in prima serata, trasmette Gli anni più belli, una pellicola che racconta, nell'arco di 40 anno, la storia di quattro amici. Il film è diretto da Gabriele Muccino. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista e da Paolo Costella. Nicola Piovani ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Gli anni più bell: Trama

Un gruppo di quattro amici, formato da Giulio, Paolo, Riccardo e l'affascinante Gemma, ha vissuto intensamente gli ultimi quarant'anni di storia italiana.

Dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza fino all'età adulta, i tre uomini avevano già condiviso l'infanzia per poi incontrare, durante gli anni del liceo, Gemma, di cui Paolo si innamora immediatamente.

Tra speranze, successi e fallimenti e successi, le loro vicende (ambientate in epoche diverse) diventano un modo per ricordare da dove veniamo, per dire chi siamo oggi e per intuire chi saranno i nostri figli. Ciò che viene fuori con forza è che tutti apparteniamo ad una ruota dell'esistenza nella quale le dinamiche non fanno altro che ripetersi stancamente, da una generazione all'altra.

Gli anni più bell: Curiosità

Gli anni più belli è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 13 febbraio 2020 ed è tornato nelle sale il 15 luglio 2020, penalizzatodalla chiusura dei cinema per l'emergenza sanitaria.

Il film ha ottenuto tre candidature ai David di Donatello 2021: Candidatura alla Migliore attrice protagonista a Micaela Ramazzotti. Candidatura alla Migliore canzone originale - Gli anni più belli - a Claudio Baglioni. Candidatura al David giovani a Gabriele Muccino.

Claudio Santamaria ha vinto il Premio Nino Manfredi ai Nastri d'argento 2020.

Gli anni più belli: Interpreti e personaggi

Gli anni più belli: Recensione e Trailer

Critica: Gli anni più belli è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.7 su 10