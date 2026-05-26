GF Vip, Alessandra Mussolini rompe il silenzio sul suo cachet: "Fa parte del gioco”

Tra indiscrezioni su compensi da record e polemiche social, Alessandra Mussolini commenta per la prima volta il presunto cachet del GF Vip con una frase netta e distaccata.

Dopo la vittoria al Grande Fratello, Alessandra Mussolini è tornata a parlare a ruota libera della sua avventura nella Casa più spiata d'Italia in un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. L'ex parlamentare interviene per la prima volta sulle voci legate al suo cachet, finito al centro di polemiche e indiscrezioni. Senza entrare nel dettaglio delle cifre circolate, l'ex parlamentare sceglie una linea di totale distacco.

Il segreto della vittoria: una Mussolini mai vista prima

Ripercorrendo la sua esperienza nella Casa, secondo la vincitrice, il motivo per cui il pubblico l'avrebbe premiata e apprezzata così tanto è legato a un'immagine inedita e decisamente più leggera emersa durante il reality: "Forse perché sono un po' folle e ho mostrato un lato di me che non era mai emerso prima. Una volta ero troppo rigida. Bisogna imparare a essere elastici nella vita perché solo gli stupidi non cambiano idea."

La Mussolini ha ammesso di aver finalmente abbassato le difese, scoprendo un lato ironico che spesso faticava a mostrare persino nel privato: "Sì, mi diverte 'sbracare', ma pochi lo sanno. Anche in famiglia, dove raramente mi lasciavo davvero andare. Sa cosa mi mancherà tanto? I confessionali. Tutti dovrebbero avere un confessionale in casa! Ti permette di fare il punto sulle cose, è come una seduta di psicanalisi."

Alessandra Mussolini dopo la finale

Amici e rivali: le pagelle ai coinquilini

L'ex concorrente non si è risparmiata nel dare giudizi sui compagni d'avventura che hanno condiviso con lei i mesi nella Casa. Tra ironia e stoccate dirette, ce n'è per tutti:

Antonella Elia: "È catatonica, ma sa essere sorprendente."

"È catatonica, ma sa essere sorprendente." Adriana Volpe e Raimondo Todaro: Decisamente più critica verso di loro. La Volpe è stata definita "moscetta e troppo perfettina", mentre Todaro "troppo rigido", anche se per quest'ultimo ha aggiunto "Gli voglio molto bene".

Decisamente più critica verso di loro. La Volpe è stata definita "moscetta e troppo perfettina", mentre Todaro "troppo rigido", anche se per quest'ultimo ha aggiunto "Gli voglio molto bene". Francesca Manzini: Un giudizio più leggero e d'affetto per l'imitatrice. "Lei era l'artista e voleva sempre mettersi al centro. Che tipa Francesca, mi sta tanto simpatica." In una precedente dichiarazione, la Mussolini aveva persino confessato che la Manzini avrebbe meritato il secondo posto sul podio.

Parole di assoluta protezione, invece, per altri due inquilini: "Guai a chi me li tocca!" ha esclamato blindando i suoi rapporti con Lucia Ilardo e Raul Dumitras.

Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia

Premio e cachet: la verità sulle cifre

Infine, l'ex vincitrice ha affrontato a viso aperto il tema del montepremi e della quota da devolvere in beneficenza, una questione ancora in via di definizione: "Ci stiamo ragionando con la produzione. Io al GF tengo molto e voglio prendere la decisione giusta.". Il vincitore del reality conquista 100 mila euro, ma ne incassa la metà. Il restante 50% viene devoluto a un ente di sua scelta.

Nessun dramma, invece, per quanto riguarda i rumors circolati sulle cifre del suo ingaggio stellare, che secondo alcune indiscrezioni si aggirerebbe tra i 350 mila e i 550 mila euro. Mussolini ha liquidato la questione con distacco e un pizzico di pragmatismo: "No, fa parte del gioco, capisco che si tratta di qualcosa che suscita la curiosità."