Stefano De Martino corre da Belén: saltano le registrazioni di Affari Tuoi

Stefano De Martino ha lasciato Roma per raggiungere Belén dopo il ricovero dell'ex moglie al Policlinico di Milano. La sua assenza ha causato lo slittamento delle registrazioni di Affari Tuoi.

Nuove informazioni emergono sul difficile momento che riguarda Belén Rodríguez, soccorsa dalle forze dell'ordine dopo una segnalazione dei vicini della showgirl: Stefano De Martino avrebbe interrotto i suoi impegni televisivi per raggiungere Milano e stare vicino all'ex moglie. La sua assenza ha avuto conseguenze dirette sulle registrazioni di Affari Tuoi, previste per la giornata di lunedì.

Belén al Policlinico di Milano e il rientro di Stefano De Martino

Dopo l'intervento iniziale, Belén Rodríguez è stata accompagnata al Policlinico di Milano per accertamenti medici. Secondo quanto riportato, la showgirl è stata successivamente dimessa dopo le valutazioni cliniche.

Stando alle indiscrezioni, i carabinieri intervenuti sul posto avrebbero tentato di mettersi in contatto con Stefano De Martino. La decisione di raggiungerlo sarebbe maturata mentre gli agenti cercavano di ricostruire rapidamente il contesto domestico e verificare le condizioni di sicurezza all'interno dell'abitazione.

Appresa la situazione, Stefano De Martino ha lasciato Roma per raggiungere Milano nel più breve tempo possibile. Il conduttore, impegnato con le registrazioni di Affari Tuoi, avrebbe deciso di dare priorità alla situazione familiare, seguendo da vicino la gestione dell'emergenza** e mantenendo il contatto con i sanitari.

Ripercussioni sugli impegni televisivi di Stefano De Martino: salta Affari Tuoi

Secondo quanto appreso da Fanpage, nella giornata di lunedì erano previste nuove registrazioni del game show di Rai 1, che sono state rimandate a causa dell'assenza del conduttore, impegnato a Milano. La produzione avrebbe quindi riorganizzato il calendario delle puntate presso gli studi del Teatro delle Vittorie.

Il futuro del programma e gli spostamenti della produzione

Nei prossimi mesi la storica sede televisiva dovrebbe essere venduta della Rai e il programma sarà trasferito a Milano. Una richiesta che, secondo quanto trapelato, sarebbe stata avanzata mesi fa proprio da Stefano De Martino, sia per avvicinarsi al figlio Santiago sia per una migliore gestione dei futuri impegni professionali, tra cui la prossima edizione del Festival di Sanremo, dove sarà coinvolto come conduttore e direttore artistico.