Gli anni più belli di Gabriele Muccino primo per la terza settimana al box office italiano

Gli anni più belli di Gabriele Muccino conserva il primo posto per il terzo weekend consecutivo al box office italiano. Il film di Muccino - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Gli anni più belli - segue le vicende di quattro amici quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'età adulta. Con i 375.000 euro raccolti, la pellicola sale a un incasso totale di 5 milioni e 315 mila euro.

Stabile al secondo posto Inossidabile Bad Boys for Life, che incassa altri 275.000 euro arrivando a 1 milione 271 mila euro complessivi. Dopo 17 anni di assenza, il pubblico ha accolto con gioia il ritorno delle star Will Smith e Martin Lawrence che tornano a brillare in una nuova avventura promossa anche dalla critica, come sottolinea la nostra recensione di Bad Boys for Life.

Il richiamo della foresta: Harrison Ford in una scena del film

Stessa posizione da due settimane anche per Il richiamo della foresta, nuovo adattamento del classico di Jack London con Harrison Ford che aggiunge 267 mila euro a un incasso totale che supera il milione di euro. Qui la nostra recensione de Il richiamo della foresta.

Al quarto posto troviamo Parasite, che mantiene il suo primato di record post-Oscar al box-office tra i film premiati nell'ultimo decennio per il film coreano che incassa altri 240.000 euro arrivando a 5.451.00 euro.

Al quinto posto troviamo Sonic Il Film: il film per famiglie tratto dal famoso videogioco ha incassato altri 150.000 euro, con incasso totale di oltre due milioni di euro. Come potete leggere nella recensione di Sonic Il Film, il lungometraggio racconta le peripezie di Sonic e del suo nuovo migliore amico Tom Wachowski (James Marsden), un agente del dipartimento di polizia di San Francisco. I due uniscono le forze per sconfiggere il malvagio Dottor Robotnik (Jim Carrey), intenzionato a conquistare il mondo.