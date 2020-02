Gli anni più belli batte Sonic Il Film: Gabriele Muccino è il re del box office italiano

Gli anni più belli: Kim Rossi Stuart con Micaela Ramazzotti in una scena del film

Gli anni più belli è il vincitore del box office italiano di San Valentino e batte Sonic Il Film, film per famiglie tratto da un popolare videogame. Come evidenzia la recensione de Gli anni più belli, il film di Gabriele Muccino racconta la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'età adulta. Esordio da 2,8 milioni di euro in 817 sale, con una media per sala di oltre 3.530 euro per la pellicola corale.

Buona l'apertura di Sonic Il Film che sconfigge la maledizione dei videogame al cinema aprendo in seconda posizione. Dopo le polemiche dovute al restyling del look di Sonic, i creatori del film ispirato al popolare videogioco possono tirare un sospiro di sollievo visto l'esito del film che ha incassato 1,4 milioni di euro da 457 sale, con una media per sala di 3.161 euro. Il lungometraggio - di cui abbiamo parlato nella recensione di Sonic il film è un'avventura per famiglie vivace e colorata e gli incassi sono destinati ad aumentare.

Al terzo posto troviamo Parasite, record post-Oscar al box-office tra i film premiati nell'ultimo decennio per il film coreano che incassa un altro milioni e 400 mila euro arrivando a un totale di 4,1 milioni in Italia.

Odio l'estate con Aldo, Giovanni e Giacomo scivola in quarta posizione. Qui trovate la nostra recensione de Odio l'estate, film diretto da Massimo Venier, che incassa altri 980 mila euro arrivando a sfiorare i 7 milioni.

Al quinto posto troviamo il debutto di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), cinecomic che vede protagonista la scatenata Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie, che incassa 597 mila euro, per un totale di 2,1 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Birds of Prey.