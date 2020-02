Parasite: record post-Oscar al box-office tra i film premiati nell'ultimo decennio

Parasite è stato il primo film in lingua non inglese a trionfare agli Oscar nella categoria dedicata al miglior film, ma i record non finiscono qui: i risultati al boxoffice nei giorni post-Oscar hanno fatto registrare un incremento del 234% nella vendita di biglietti, raccogliendo la bellezza di 5,5 milioni di dollari nel periodo successivo alla vittoria degli Academy Awards.

Si tratta del maggior risultato nel periodo successivo alla vittoria della statuetta al miglior film negli ultimi dieci anni. Nei sette giorni successivi agli Oscar, Parasite ha incassato 8,8 milioni di dollari, pari al 20% del bottino nazionale. Ad oggi il film diBong Joon-ho ha guadagnato 44 milioni di dollari negli Stati Uniti, un risultato incredibile per un film in lingua straniera.

Parasite: un finale senza speranza per il film più bello dell'anno

Ottimo riscontro anche all'estero. Nei giorni post-Oscar, Parasite ha incassato 12,7 milioni di dollari, raggiungendo quota 161 milioni di dollari. Grazie a queste cifre, Parasite supera i 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

Oltre alla vittoria dell'Oscar al miglior film, Parasite ha conquistato anche i premi alla miglior sceneggiatura originale, alla miglior regia e al miglior film internazionale.