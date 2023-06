Ascolti TV dell'8 giugno: Gli anni più belli e la replica di Zelig, ecco chi ha vinto

Gli ascolti TV dell'8 giugno ha visto il pubblico dividersi tra Gli anni più belli, il film di Gabriele Muccino in onda su Rai 1, e la replica di Zelig trasmessa su Canale 5. Su Italia 1 la serie Chicago Fire ha fatto meglio di Spirale di Bugie, miniserie Australiana in onda su Rai 2.

Gli anni più belli, film di Rai 1 con Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart ha interessato 1.982.000 spettatori, con uno share del 12.4%. Canale 5, con la replica di Zelig, ha intrattenuto 1.981.000 spettatori, ma lo share è stato superiore, ovvero 14.4%. Rai 2 ha mandato in onda la prima delle due serate dedicate alla miniserie Spirale di Bugie, il thriller è stato visto da 744.000 spettatori, pari al 4.1% di share. Chicago Fire, la serie in onda su Italia 1 è stata vista da 1.185.000 spettatori, lo share è 6.7%

Le inchieste di Indovina chi Viene a Cena trasmesse da Rai 3, hanno incuriosito 628.000 spettatori, raggiungendo uno share del 3.8%. Su Rete4, il talk show politico Dritto e Rovescio ha interessato 1.120.000 spettatori con l'8.4% di share.

La7 ha mandato in onda lo Speciale Piazza Pulita: Fango, visto da 805.000 spettatori con uno share del 4.5%. Made in Italia - Una Casa per Ritrovarsi su Tv8 è stato visto da 385.000 spettatori, lo share è del 2.2%. The November Man, il film con Pierce Brosnan in onda su Nove ha registrato 427.000 spettatori con il 2.6% di share.