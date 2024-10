Il Gladiatore 2: le prime reazioni entusiaste invocano gli Oscar

Con l'attesissimo Il Gladiatore 2, sembra che Ridley Scott sia pronto a tornare trionfante nel mondo degli Oscar, insieme a un cast stellare che include Paul Mescal e Denzel Washington. Dopo la proiezione in anteprima a Los Angeles, le prime reazioni del pubblico sono state entusiastiche, descrivendo il film come "epico", suscitando paragoni con il film originale che vinse l'Oscar nel 2000.

Il Gladiatore 2: Prime reazioni positive e travolgenti

Il Gladiatore 2 è ambientato 16 anni dopo gli eventi del primo capitolo, seguendo le vicende di Lucius (interpretato da Paul Mescal), nipote di Marco Aurelio, che si ritrova schiavo e costretto a combattere come gladiatore per sfuggire al controllo dei nuovi imperatori romani. Denzel Washington, nel ruolo del malvagio Macrinus, ha già conquistato i favori della critica per la sua intensa e carismatica interpretazione, con molti che lo vedono come il favorito nella corsa all'Oscar per il miglior attore non protagonista.

Il gladiatore 2, Denzel Washington: "Ridicolosamente grandioso. Paul Mescal e Pedro Pascal immensi"

La performance di Washington, paragonata al suo iconico ruolo in Training Day, potrebbe portarlo a vincere il suo terzo Oscar, rendendolo uno dei pochi attori a raggiungere questo traguardo. Le prime recensioni hanno sottolineato la potenza della sua interpretazione e un film come un sequel "visivamente sbalorditivo" con azione mozzafiato e performance stellari.

Una scena con Joseph Quinn ne Il Gladiatore 2

Ridley Scott, già tre volte nominato all'Oscar, spera che questo epico ritorno al mondo del gladiatore possa finalmente regalargli la tanto attesa statuetta. Con Il Gladiatore 2 pronto a dominare non solo le categorie tecniche ma anche quelle principali, come miglior film e miglior regia, il film sembra destinato a lasciare il segno durante la prossima stagione degli Oscar.

Il Gladiatore 2 arriverà nei cinema italiani il 14 novembre 2024.