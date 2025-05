Paramount+: le novità in catalogo a maggio 2025, dal Gladiatore II a Mobland

Il mese di maggio 2025 si apre con grandi novità su Paramount+: in arrivo il kolossal di Ridley Scott, una nuova serie crime con Tom Hardy e nuovi episodi del medical drama canadese.

Paramount+ punta in alto a maggio 2025 con un catalogo che mescola blockbuster hollywoodiani, serie TV di successo e animazione cult. Tra le uscite più attese c'è sicuramente il debutto in streaming di Il Gladiatore 2, ma anche la nuova serie crime Mobland con un cast stellare e la terza stagione del medical drama ad alta quota SkyMed. Scopriamo gli highlights di maggio della piattaforma.

Il Gladiatore 2 guida le novità di Paramount+ per il mese di maggio

Il Gladiatore 2

Dall'11 maggio gli abbonati italiani a Paramount+ potranno vedere in esclusiva Il Gladiatore 2, il sequel dell'iconico film di Ridley Scott del 2000. Protagonista è Lucius (Paul Mescal), ormai adulto, che si ritrova costretto ad affrontare il Colosseo e un Impero spietato.

Il cast è da capogiro: oltre al protagonista di Normal People troviamo Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen e Denzel Washington in un racconto epico di vendetta e redenzione. Il film, già campione d'incassi globale, garantisce spettacolo e adrenalina ai massimi livelli.

MobLand: la nuova serie crime di Guy Ritchie

MobLand

Dal 30 maggio arriva su Paramount+ MobLand, serie originale diretta da Guy Ritchie. Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan interpretano tre figure chiave in una rete criminale globale, dove ogni alleanza può diventare un tradimento. Girata con lo stile riconoscibile del regista britannico, la serie unisce ritmo serrato, umorismo nero e un cast d'eccezione che include anche Paddy Considine e Jasmine Jobson.

SkyMed 3: tornano i soccorritori dei cieli

SkyMed

Il 16 maggio torna su Paramount+ Skymed con la terza stagione. Il medical drama canadese racconta le missioni di un gruppo di giovani medici e piloti in volo nei territori più impervi del nord del Canada. Tra nuove emergenze, legami messi alla prova e storie personali intense, la serie continua a emozionare.

Ma le novità non finiscono qui, completano il catalogo per il mese di maggio anche il finale di stagione di Happy Face (2 maggio), lo speciale per bambini PAW Patrol: Aqua Pups (7 maggio), le stagioni 13-15 di SpongeBob SquarePants (16 maggio) e tutto il franchise horror A Quiet Place, disponibile dal 28 maggio.