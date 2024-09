Il gladiatore 2, Denzel Washington: "Ricolosamente grandioso. Paul Mescal e Pedro Pascal immensi"

Si sprecano le lodi della star premio Oscar nei confronti del sequel del cult di Ridley Scott, in arrivo nei cinema in autunno.

Secondo la star Denzel Washington, Il Gladiatore 2 sarà 'ridicolosamente grandioso'. Promette faville il sequel del peplum movie con Russell Crowe che ha fatto la storia, almeno nelle dichiarazioni entusiastiche del suo interprete.

Parlando con Variety, Washington ha lodato lo sforzo immenso di Ridley Scott per realizzare un seguito all'altezza. "Enorme! Ridicolosamente grande!" sono i termini usati per descrivere la pellicola. L'attore ha poi parlato delle performance dei suoi co-protagonisti, Paul Mescal e Pedro Pascal, nel sequel, insistendo sulla loro bontà:

"Non sono stati bravi. Sono stati fantastici entrambi. Non era facile seguire le orme del primo film e Paul ce l'ha fatta. È diventato il gladiatore. Io non dovevo fare altro che questo (sorseggia acqua con il mignolo alzato, ndr). Quello era il mio lavoro . Basta girare il bicchiere, girare il calice tenendo quello che avevo nell'altra mano e assicurarmi di non calpestare il mio vestito".

Paul Mescal sguaina la spada nell'arena

Il ruolo chiave di Denzel Washington

Ne Il Gladiatore 2 l'attore interpreta Macrinus, un ex schiavo di origine nordafricana trasformatosi in commerciante di armi che addestra il personaggio di Paul Mescal, Lucius Verus, per combattere nel Colosseo romano. Dopo l'uscita del primo trailer, la leggenda della recitazione ha ricevuto alcune critiche per aver usato il suo accento mentre interpretava Macrinus invece di adottare un accento nordafricano, anche se recentemente ha insistito di averlo fatto per evitare qualsiasi appropriazione indebita. I fan potranno dare un'altra occhiata al personaggio di Washington nel prossimo trailer de Il Gladiatore 2, in uscita a breve.

Il Gladiatore 2 racconta la storia di Lucio, che vive in una zona relativamente tranquilla in Numidia con la sua famiglia, dopo essersi allontanato da sua madre Lucilla (Connie Nielsen). Tuttavia, l'ex erede al trono viene raggiunto dai soldati romani guidati dal generale Marcus Acacius (Pascal) e costretto alla schiavitù. Ispirato dal protagonista dell'originale, Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe), Lucius decide di allenarsi sotto Macrinus e diventare un gladiatore, combattendo per il rispetto e contro gli imperatori oppressivi.

Nel cast del sequel troviamo anche Joseph Quinn (Imperatore Geta), Fred Hechinger (Imperatore Caracalla) e Derek Jacobi (Senatore Gracco).