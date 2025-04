Il Gladiatore 2: il video 4K UHD è uno spettacolo che non dimenticherete

L'edizione in 4K UHD a tre dischi distribuita da Plaion per il sequel firmato da Ridley Scott presenta un video da primato. Sontuoso anche l'audio, ma soprattutto in inglese. Ottimo il pacchetto di extra.

Abbiamo dovuto aspettare quasi un quarto di secolo, ma alla fine il sequel del leggendario film di Ridley Scott è arrivato. Il Gladiatore 2, che porta la firma dello stesso regista britannico, è ambientato sedici anni dopo la morte di Marco Aurelio, con Roma governata dai tirannici imperatori gemelli Geta e Caracalla. Il film ruota attorno alle gesta di Annone (Paul Mescal), schiavo pieno di rabbia dopo aver perso la moglie nella battaglia con cui il generale romano Marco Acacio (Pedro Pascal) ha conquistato la Numidia. L'abilità di Annone non sfuggirà al mercante di schiavi Macrino, interpretato da un grande Denzel Washington.

Pedro Pascal in una scena di combattimento

Il Gladiatore 2 non è certo il capolavoro che era stato il primo film, ma riesce a reggere con dignità il peso dell'eredità, con un riuscito collegamento di eventi e personaggi. E soprattutto presenta tecnicamente uno spettacolo maestoso, con azione mozzafiato e battaglie epiche. Il tutto meritevole di un'edizione homevideo all'altezza per assaporare questo super show anche sul divano di casa. Missione pienamente riuscita con le edizioni targate Paramount distribuite da Plaion Pictures. Noi abbiamo potuto apprezzare quella tecnicamente più prestigiosa, la 4K UHD che contiene ben tre dischi.

Un video 4K UHD a dir poco fenomenale

L'edizione 4K UHD de Il Gladiatore 2

Come detto l'edizione 4K UHD de Il Gladiatore 2 contiene tre dischi, uno con il film in 4K UHD, un blu-ray con il film in HD e uno tutto dedicato agli extra. Noi abbiamo esaminato l'edizione in slipcover, ma è disponibile anche una fiziosa steelbook. Il reparto tecnico non delude le attese, a partire da un video 4K a dir poco fenomenale davanti al quale si può restare solamente a bocca aperta. Il quadro è di una nitidezza esemplare, i contorni delle figure sono affilati, il livello del dettaglio è pazzesco in ogni circostanza e riesce a essere incisivo sui sofferti primi piani e sui costumi, come sulle navi da guerra e nelle ambientazioni anche lontane, ad esempio la folla nell'arena.

Pedro Pascal e Connie Nielsen in una scena de Il Gladiatore 2

E anche se c'è molta CGI, le immagini conservano un aspetto grintoso e accattivante. Ci sono infatti molte sequenze mozzafiato, come l'iniziale attacco delle navi alla città tra frecce, acqua e fiamme, ma come non citare le lotte nell'arena, la raccolta con le mani della sabbia da parte di Lucio e la sua lotta con il rinoceronte, nonché la battaglia finale. Tutto è supportato anche da un reparto cromatico formidabile esaltato dal Dolby Vision, con colori intensi e profondi, incarnati realistici, sfumature ricche ma anche tonalità polverose e sporche quando lo richiede la fotografia di John Mathieson. Davvero uno dei migliori video 4K che ci è capitato di vedere.

Audio super tra battaglie, combattimenti e rinoceronti, ma soprattutto in originale

Una spettacolare scena di lotta

Sul fronte audio, purtroppo, noi italiani non possiamo che rosicare, dovendo accontentarci di un Dolby Digital 5.1 sicuramente di buon livello, che resta però a distanze siderali dal portentoso Dolby Atmos originale (e anche il tedesco può godere della codifica prestigiosa). Se anche l'ascolto della nostra lingua è sicuramente coinvolgente e di impatto, con intensa attività surround, direzionalità degli effetti, considerevole apporto dei bassi e apprezzabile spazialità, il consiglio è di provare comunque l'Atmos inglese perché l'esperienza è decisamente più immersiva e travolgente.

Entra nell'arena il rinoceronte

Un'immersione totale che si avverte soprattutto nelle tante scene sonoramente importanti, e parliamo dei passi rombanti del rinoceronte, navi che si schiantano, battaglie tra frecce e palle di fuoco, clangore di metalli, lotte corpo a corpo, ossa che si spezzano, urla di dolore e via dicendo. Anche in mezzo alle sequenze più caotiche, tra l'altro, i dialoghi restano perfettamente chiari e intelligibili, come possente e calda risuona anche la colonna sonora. Il tutto provoca ondate di attività precisa, profonda ed energica da tutti i diffusori, oltre a bassi aggressivi che sembrano aggiungere un notevole peso fisico a tante scene.

Un disco dedicato agli extra con oltre un'ora e mezza di materiale

Come detto l'edizione è a tre dischi e il terzo è interamente dedicato agli extra, con oltre un'ora e mezza di contenuti. Se sulla fascetta della confezione troviamo i titoli dei contributi in italiano, nel menu del disco li troviamo in inglese e così li elenchiamo. Si parte con A dream that was Rome: origins (11 minuti) sulla lunga genesi del sequel e il suo sviluppo, per proseguire con What we do in life, echoes in eternity: the cast (15' e mezzo), incentrato sul casting di Ridley Scott.

L'inquietante sguardo di Denzel Washington

Troviamo poi In the Arena: filmmakers (13' e mezzo) sulla visione del regista nelle scene chiavi di combattimento, e poi To those about to die, we salute you: Combat (14') sulla spettacolare coreografia delle epiche scene di battaglia. A seguire Building an Empire: post-production (21' e mezzo) sul meticoloso processo di montaggio e di post-produzione con particolare riguardo agli effetti visivi, poi ancora The Making of Gladiator II (20'), un documentario sulla produzione del film e il suo viaggio dalla sceneggiatura al grande schermo. A chiudere dieci scene eliminate dalla durata totale di 10 minuti.