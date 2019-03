Gambit, Rupert Wyatt "La colpa del ritardo è dei Fantastici Quattro!"

La colpa del ritardo nella produzione di Gambit è dei Fantastici Quattro, a rivelarlo è il regista Rupert Wyatt. Nel 2015 Josh Trank ha diretto il reboot Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, una pellicola talmente malriuscita che anche lo stesso Trank vuole cancellare il film.

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro si è rivelato un pesantissimo flop al box office, nello stesso periodo 20th Century Fox stava lavorando allo sviluppo del film su Gambit, che vede coinvolta la star Channing Tatum come protagonista. In una recente intervista a The Beat, Rupert Wyatt ha rivelato che è stato proprio il fallimento del reboot de I fantastici quattro a causare lo slittamento indefinito di Gambit:

"Ero vicino con Channing Tatum e il suo partner produttivo Reid Carolin, stavo lavorando alla sceneggiatura con lui e Josh Zetumer. Credo mancassero 10 settimane all'inizio delle riprese, ma all'improvviso è mancato il budget. Non bastavano i soldi, questione di politica del business. Fantastic 4 - I Fantastici Quattro era stato diffuso da Fox un mese prima e non era andato bene, così il nostro budget si è prosciugato. Dal mio punto di vista la questione era 'Riscriveranno la sceneggiatura per adattarla al nostro budget, ma eravamo troppo vicini all'inizio delle riprese e non ha funzionato. Tutto ciò che so è che Channing aveva avuto un'idea meravigliosa su come avrebbe dovuto essere il film. So che lui e Reid ci stanno ancora provando, perciò spero che la nuova era dopo l'accordo tra Fox e Disney porti a realizzare il film."

