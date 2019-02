Marvel/Fox: Kevin Feige erediterà il regno degli X-Men, Disney alla ricerca di un nuovo Wolverine

L'accordo tra Marvel e Fox sta per dare i primi frutti. X-Men: Dark Phoenix e New Mutants saranno gli ultimi film della saga degli X-Men a essere distribuiti da Fox. Il franchise X-Men finirà sotto Disney insieme a tutte le proprietà Fox. Questo significa che gli X-Men diverranno parte dei Marvel Studios sotto Kevin Feige. Lauren Shuler Donner, che ha prodotto tutti i film sugli X-Men fin dal primo X-Men del 2000, ha chiarito i dubbi sull'accordo in un incontro pubblico. Dinner ha confermato che tutte le decisioni future sugli X-Men spetteranno a Marvel e a Kevin Feige.

"L'accordo è tra Fox e Disney. Ovviamente io e Kevin abbiamo iniziato insieme, lui lavorava per me. Ha un gran senso della storia e possiede l'abilità di indirizzare ogni mondo verso l'altro e farli confluire. Mi fido di lui e so che si prenderà cura degli X-Men."

Il franchise degli X-Men ha dovuto dire addio a Hugh Jackman che con Logan - The Wolverine ha detto addio al ruolo di Wolverine. Secondo Lauren Shuler Donner Kevin Feige si metterà presto alla ricerca di un nuovo attore a cui affidare il ruolo.

"Non so cosa stia pensando Kevin e non so cosa sa, credo che stia ancora preoccupando dell'abbondanza di personaggi tentando di dar loro un senso. Hugh Jackman ha lavorato duramente per metter su massa muscolare e incarnare Logan fisicamente. Si alzava alle quattro del mattino per allenarsi e ingurgitare proteine ogni due ore perché il suo fisico rispondesse, da ragazzino lo chiamavano verme perché era esile, di natura sarebbe magro. Quando arrivi a una certa età, non puoi più mettere alla prova il corpo in quel modo. Credo che sia stato saggio a capire di essere arrivato a quel punto. Questo non significa che non possa tornare nei panni di uno Wolverine anziano, non si sa mai."

Per quanto riguarda gli spinoff della saga degli X-Men in preparazione, vige l'incertezza su Gambit, che ha attraversato innumerevoli problemi produttivi e ora non verrà realizzato a meno che Disney non decisa diversamente.

"Dipende da Disney. Spero che lo facciano, ma la decisione spetta a loro.Il problema è che non puoi avere troppi film Marvel. Ognuno ha un tratto distintivo specifico, le storie da narrare sarebbero talmente tante, ma non puoi far uscire più di quattro film Marvel l'anno ed è già moltissimo. Rischi di annoiare il pubblico, perciò occorre stare molto attenti."

Il successo di Deadpool 2 avrebbe però già garantito l'arrivo di un terzo spinoff di Deadpool incentrato sulla X-Force, ma anche questo progetto finirà sotto il controllo di Disney.

"A questo punto passerà tutto in mano a Disney e saranno loro a decidere. Almeno sappiamo che sarà in buone mani. Noi di Fox abbiamo lavorato duramente, ma adesso le decisioni spettano a Disney."

