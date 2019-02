Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: il regista Josh Trank vuole cancellare il film

Il regista Josh Trank ha ammesso che aderirebbe volentieri a una campagna di raccolta fondi per cancellare l'infelice reboot Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, da lui diretto nel 2015.

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro è stato tormentato da ogni sorta di problema occorso dietro le quinte durante la produzione, con Josh Trank nell'occhio del ciclone. Rumors parlano di conflitti tra il regista e la star Miles Teller, sembra che il suo comportamento gli sia costato perfino la sedia da regista nello spinoff di Star Wars dedicato a Boba Fett. Fantastic 4 - I Fantastici Quattro si è rivelato un flop e ha perfino vinto un Razzie per il Peggior Film del 2015.

Da parte sua, Josh Trank non ha nascosto la delusione e il disappunto per la riuscita di Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, ha specificato che la sua visione della storia è stata alterata dai veti dei produttori e che la sua versione del film sarebbe stata nettamente superiore se gli fosse stato permesso di realizzare le idee per cui aveva firmato il contratto.

Di recente, Josh Trank è intervenuto su twitter commentando una petizione su Kickstarter in cui si chiede di cambiare il finale di The Departed, per difendere le scelte di Martin Scorsese. Quando un altro utente, scherzando, ha ipotizzato una raccolta fondi su GoFundMe per cancellare l'esistenza di Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, Josh Trank si è detto d'accordo.

Ora che si avvicina il momento della messa a punto dell'accordo tra Disney e Fox, sappiamo che a breve i Fantastici Quattro torneranno in seno al Marvel Cinematic Universe e sarà il capo dei Marvel Studios Kevin Feige a decidere del loro futuro cinematografico.

