Fantastic 4, Toby Kebell: "Preferirei ingoiare la placenta che rispondere a un'altra domanda sul film"

L'interprete di Servant Toby Kebbell è stanco di rispondere a domande sul disastroso adattamento Fantastic 4 - i fantastici quattro, uscito nel 2015. talmente stanco che preferirebbe ingoiare della placenta che rispondere a un'altra domanda sul film e sul suo personaggio, il Dottor Destino.

Nel corso di una recente intervista con ComicBook.com, Toby Kebbell ha dichiarato scherzosamente:

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: un primo piano di Toby Kebbell nei panni del Doctor Doom

"Meglio ingoiare la placenta che parlare di nuovo del film. Mangerei un intero set di bignè di placenta piuttosto che sentirmi chiedere se tornerei indietro e sarei di nuovo terribile nei panni del Dottor Destino. 'Ehi, sei stato terribile come Dottor Destino. Torneresti indietro e lo rifaresti?' Eh, no."

Toby Kebbell conviene con l'intervistatore che non è sua la colpa del fallimento del film, ma non ama troppo rinvangare certi episodi.

Fantastici Quattro: un rumor sul futuro del Dottor Destino ha deluso i fan

Questa non è la prima volta che Kebbell critica apertamente Fantastic 4 - I Fantastici Quattro. A febbraio, ha indicato la mancanza di leadership come uno dei motivi del fallimento, aggiungendo che si augurava che i Marvel Studios potessero fare bene con il personaggio quando finalmente avrebbe fatto il suo ingresso nell'MCU:

"A quel tempo la Marvel era già all'apice, era l'uomo da battere, erano già le persone con cui provare a realizzare il progetto. Perché quello sforzo non è stato fatto, non lo so. Ma so che nessuna di quelle persone mi richiamerà per lavorare con loro, quindi la verità è che si sarebbe potuto fare di più. Spero, spero davvero, che qualcuno crei una versione fantastica perché credo davvero... Sono un grande fan di Destino come personaggio. È fantastico. Spero che lo ripropongano nel modo giusto".