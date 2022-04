Jamie Bell, il suo consiglio su Fantastic 4: "Risparmiate tempo e soldi"

Intervistato da Andy Cohen di Radio Andy, Jamie Bell ha parlato della pessima esperienza di Fantastic 4 e ha consigliato a tutti quanti di risparmiare tempo e soldi scegliendo di non guardarlo.

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro si è rivelato essere un fallimento al box-office e si è portato a casa ben tre Razzie Award. A detta di molti, è uno dei peggiori cinecomic di tutti i tempi. A quanto pare, Jamie Bell è d'accordo. L'attore ha dichiarato: "Non credo serva guardarlo di nuovo. Risparmiate tempo e denaro. Dico questo per evitare un crudele destino a tutti i nostri ascoltatori!".

Nel 2015, Josh Trank è stato aspramente criticato per i suoi comportamenti ed è stato rimosso dalla regia dei reshoot. Toby Kebbell ha dichiarato che il problema della produzione risiedeva nella "cattiva gestione della leadership". Kate Mara, invece, ha dichiarato "orribile" lavorare con Trank.

L'attrice ha proseguito: "Penso che avrei dovuto seguire di più il mio istinto. Ad esempio, certe volte pensavo: 'Probabilmente non dovresti sorvolare su quello che ti è stato detto". Sei pagato per fare una certa cosa e se qualcosa o qualcuno ti ostacola, hai il diritto di parlare e dire: 'Non sono in grado di fare quello che sono qui per fare a causa di X, Y e Z'".

L'attrice ha proseguito: "Mi pento di non essermi fatta valere. Me ne pento di sicuro. Perché se mia figlia finisse per recitare e si trovasse in una situazione come quella, si sentirebbe di non poter parlare. Certo, è accaduto tutto qualche anno fa e forse la situazione era diversa, ma se mi fossi trovata in quella situazione oggi, non sarebbe successo o sarebbe stato un ambiente diverso, credo. Quindi, di nuovo, è stata una buona esperienza di apprendimento, non credete?".

Il reboot di Fantastic 4 è stato affidato a Josh Trank che, però, ha abbandonato la produzione del film. A quanto pare, non è destino che questo franchise arrivi al cinema con successo.