Free Guy debutta in vetta al Box Office USA, crolla The Suicide Squad

Free Guy è solo uno dei tre film che nel loro primo weekend di uscita si sono piazzati tra le prime dieci posizioni del Box Office USA. Osservando i dati riguardanti gli incassi delle sale statunitensi, si nota anche come The Suicide Squad - Missione Suicida non solo abbia abbandonato la vetta della classifica ma sia addirittura crollato a metà top ten. Tramite i dati raccolti da Box Office Pro, andiamo allora a scoprire nel dettaglio quanto hanno incassato i titoli attualmente disponibili nei cinema degli Stati Uniti.

Free Guy - Eroe per gioco L'uomo nel buio - Man in the Dark Jungle Cruise Respect The Suicide Squad - Missione Suicida Old Black Widow La Ragazza di Stillwater The Green Knight Space Jam: A New Legacy

Tra i tre film al debutto, Free Guy - Eroe per gioco è quello che ha ottenuto il risultato migliore, con un incasso totale di circa 28,4 milioni di dollari. Il 29% di questi soldi proveniva dagli spettacoli in IMAX e 3D. Il risultato ottenuto dal film con Ryan Reynolds è stato leggermente al di sopra delle aspettative, in parte grazie ad un'uscita esclusiva nelle sale (il film sarà disponibile soltanto nei cinema per un totale di 45 giorni), in un'epoca in cui i rilasci in streaming stanno diventando sempre più comuni.

Al secondo posto del Box Office USA troviamo L'uomo nel buio - Man in the dark. Il film di Rodo Sayagues ha debuttato al massimo delle aspettative, con un incasso stimato di 10,6 milioni di dollari, a testimonianza della voglia del pubblico di scoprire il prosieguo della storia iniziata con il primo film del 2016, capace all'epoca di incassare 89,22 milioni a livello nazionale, a fronte di un budget di 10 milioni.

Rimane ai primi posti della classifica Jungle Cruise: il film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt ha perso solo una posizione rispetto alla settimana scorsa, ed ha incassato 9 milioni di dollari, per un totale di 82,1 milioni. Il terzo titolo a debuttare nelle sale è stato Respect, il film biografico su Aretha Franklin che occupa il quarto posto con 8,8 milioni di dollari di incasso. Respect ha ricevuto un'accoglienza mista dalla critica, mentre è stato ben accolto dal pubblico.

Il risultato che stupisce, guardando i dati del Box Office USA, è il crollo di The Suicide Squad - Missione Suicida. Dopo aver debuttato al primo posto con un 26,21 milioni di dollari lo scorso fine settimana, il film di James Gunn è crollato al quinto posto. Si tratta di un calo ancora più netto rispetto al primo film del 2016, che all'epoca scese del 67% nel suo secondo weekend di uscita (sebbene dopo un debutto di 133,68 milioni di dollari). La seconda metà della classifica è occupata, infine, da Old di M. Night Shyamalan, al sesto posto con 2,4 milioni (42,95 milioni totali), Black Widow al settimo posto con 2 milioni di dollari (178,2 milioni totali), La ragazza di Stillwater all'ottavo posto con 1,3 milioni di dollari (12,5 milioni totali), The Green Knight al nono posto con 1,16 milioni di dollari (14,74 milioni totali) e Space Jam: A New Legacy al decimo posto con 1,11 milioni di dollari (68 milioni totali).