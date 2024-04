Fantastic Four: il poster di Torcia Umana ha confermato i rumor sull'ambientazione del cinecomic?

Un nuovo character poster di Fantastic Four ha apparentemente confermato un'indiscrezione sul prossimo film della Fase 6 dei Marvel Studios.

Per molto tempo si è vociferato che il film diretto da Matt Shakman sarebbe stato ambientato nel passato, per la precisione negli anni Sessanta. Quando il poster di annuncio con il nuovo cast è stato diffuso online, l'intero design sembrava confermare queste affermazioni.

Altri rumor suggerivano che non solo il film sarebbe stato ambientato nel passato, ma anche in un universo completamente diverso. Ora, il nuovo poster dedicato interamente alla Torcia Umana di Joseph Quinn, pubblicato sull'account X ufficiale dei Marvel Studios, ha confermato le voci che circolavano sul fatto che il film della Fase 6 si svolgerà in un universo alternativo.

L'immagine vede Johnny Storm volare in aria formando il classico logo fiammeggiante dei Fantastici Quattro nei cieli sopra una città futuristica. Tuttavia, a uno sguardo ravvicinato, c'è qualcosa di strano nella città sotto Johnny.

Innanzitutto, non assomiglia a nessuna città di questo universo. Ha anche uno stile decisamente fantascientifico e retrofuturistico. Si può dedurre che questa città non appartenga all'universo di Terra 616 in cui si svolge la trama principale del MCU.

Fantastic Four: il poster di Johnny Storm per il 4-4

Secret Wars è in fase di costruzione?

Uno dei primi accenni a una sorta di linea temporale alternativa per il nuovo Fantastic Four si nascondeva in bella vista nella locandina del cast del film. La Cosa di Ebon Moss-Bachrach ha in mano un numero di Life Magazine con Lyndon B. Johnson del 13 dicembre 1963.

Avengers: Secret Wars darà vita a un "soft reboot" del Marvel Cinematic Universe [RUMOR]

Concentrarsi su un'altra linea temporale potrebbe essere un modo fantastico per aiutare il MCU ad ampliare la sua storyline del Multiverso e di Avengers: Secret Wars. Forse questa realtà sarà soggetta a un'incursione, eventi che sono stati presentati per la prima volta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e che sono anche un diretto precursore degli eventi della miniserie a fumetti Secret Wars di Jonathan Hickman.