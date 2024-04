Fantastic Four, Joseph Quinn non teme la fatica da supereroi: 'Vogliamo solo far bene'

La futura Torcia Umana cinematografica non è preoccupato per la sensazione di stanchezza che si percepisce intorno ai cinecomic.

Joseph Quinn sarà uno dei protagonisti del prossimo film sui Fantastici Quattro interpretando Johnny Storm/Torcia Umana, al fianco di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Julia Garner. Si tratta di un momento cruciale per il genere cinecomic, che dopo flop come Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels sembra aver perso un po' di quella presa sul pubblico che ha avuto nell'ultimo decennio.

Fantastic Four: il logo del film Marvel

Una sensazione che non preoccupa per niente Joseph Quinn:"Penso che con la storia dei Fantastici Quattro vogliamo fare le cose per bene. Ci sono aspetti che sono molto diversi dagli altri film Marvel. Questo mi è sembrato molto convincente. E ancora una volta, tornando a chi è coinvolto nel progetto, penso che Matt Shankman sia un regista brillante, così come il cast e la sceneggiatura. È davvero brillante. Sono felice di avere questa opportunità".

Il ritorno dei Fantastici Quattro

Joseph Quinn è il terzo attore a cimentarsi nel ruolo di Johnny Storm al cinema dopo Chris Evans e Michael B. Jordan:"Ho davvero apprezzato la performance di Chris Evans nel ruolo di Johnny nei film precedenti e mi sembrava che sarebbe stata un'opportunità davvero emozionante. Ero a conoscenza del fatto che si stesse parlando di portare i Fantastici Quattro nell'Universo Marvel da un po'. Ho parlato con il regista Matt Shankman ed era molto chiara la loro intenzione, dal tipo di persone che stavano coinvolgendo".

Il nuovo film dedicato ai Fantastici Quattro, il primo all'interno del Marvel Cinematic Universe, riporterà sul grande schermo alcuni dei personaggi più apprezzati dai fan, a diversi anni di distanza dal tormentato progetto di Josh Trank. Per il ritorno in grande stile dei quattro supereroi sono stati scelti Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Cosa) e Julia Garner (Shalla-Ball/Silver Surfer).