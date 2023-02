I Fantastici 4: Dev Patel sarà Reed Richards nel reboot Marvel? [RUMOR]

Emergono nuove indiscrezioni sull'attore che potrebbe interpretare Reed Richards nell'atteso reboot de I Fantastici 4; a quanto pare Dev Patel, e non più Adam Driver, sarebbe in lizza per il ruolo.

Nel corso degli ultimi mesi sono state numerose le speculazioni attorno al possibile casting di Reed Richards, alias Mr. Fantastic, all'interno del reboot de I Fantastici 4, prodotto questa volta sotto l'etichetta Marvel Studios.

Da Adam Driver a Diego Luna, fino ad arrivare a Tom Ellis e Ryan Gosling, sono stati fatti i nomi più disparati. Stando alle ultime indiscrezioni, però, ci sarebbe un altro attore in lizza per il ruolo principale ovvero Dev Patel, noto per il film di Danny Boyle The Millionaire (2008).

L'indiscrezione è stata pubblicata su Reddit dall'utente MSSmods, che già in passato si è rivelato attendibile pubblicando in anteprima la descrizione del trailer di Guardiani della Galassia Vol.3 e alcune scene chiave di Ant-Man & the Wasp: Quantumania.

I Fantastici 4: John Krasinski smentisce le voci di un suo ritorno

Per quanto concerne il nuovo film de I Fantastici 4, al momento sappiamo di per certo solo che Matt Shakman è stato confermato come regista della pellicola, con Jeff Kaplan e Ian Springer a lavoro sulla sceneggiatura. Parlando del progetto nel corso di una recente intervista, il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato che non si tratterà della classica storia delle origini, confermando che "hanno fissato di raggiungere un livello molto alto" per questo progetto.

Vi ricordiamo che al momento il film de I Fantastici 4 è atteso nei cinema per il 2024.