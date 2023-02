Fantastici 4: Mila Kunis sarà Sue Storm? Nuove foto alimentano i rumor

Non accennano a fermarsi i rumor attorno al cast che andrà a comporre il reboot Marvel Studios de I Fantastici 4, la cui uscita nelle sale è fissata per il 2025. Dopo le speculazioni attorno al ruolo di Reed Richards, alias Mr. Fantastic, ne emergono altre attorno a quello di Sue Storm, alias la Donna Invisibile.

La favorita sembrerebbe essere Mila Kunis, immortalata di recente in un incontro di lavoro a Los Angeles con il regista de I Fantastici 4, Matt Shakman. Al momento si tratta soltanto di rumor, ma i fan su Twitter sembrerebbero approvare il possibile casting di Mila Kunis nei panni di Sue Storm. Il noto personaggio dei fumetti Marvel è stato interpretato in passato da Jessica Alba e Kate Mara.

Fantastic Four: Matt Shakman svela quando inizieranno le riprese del reboot

Sulle voci del casting è intervenuto di recente anche il regista Matt Shakman, spiegando come al momento non ci sia nulla di confermato. Oltre a Penn Badgely, anche nomi come Ryan Gosling, Adam Driver e Dev Patel sono finiti tra i papabili per il ruolo di Reed Richards.

Il reboot Marvel Studios de I fantastici 4 sarà parte integrante del futuro dell'MCU e uscirà nelle sale nel 2025, lo stesso anno di Avengers: Kang Dynasty. Molti nuovi annunci in merito verranno fatti a ridosso del San Diego ComicCon di quest'anno, che si terrà come da tradizione a luglio.