Fantastic Four, scelta l'attrice di Sue Storm? Gli ultimi rumor sul film Marvel

Anche oggi non abbiamo annunci ufficiali su Fantastic Four, il cinecomic dedicato alla prima famiglia di supereroi Marvel, ma anche anche oggi abbiamo dei nuovi rumor al riguardo. E questa volta, è la possibile attrice interprete di Sue Storm ovvero La Donna Invisibile a essere al centro della conversazione.

È ormai da tempo che si vocifera di chi potrebbe portare sullo schermo in versione live-action Reed Richards, Susan e Johnny Storm e Ben Grimm nel nuovo film sui Fantastici Quattro, ma finora nessuna conferma. A che punto sarebbero i casting?

Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

Habemus Susan Storm?

Secondo quanto riportato da CBM, che segnala uno degli ultimi post del noto scooper Daniel Richtman, i Marvel Studios avrebbero apparentemente offerto il ruolo di Susan all'attrice di Mission Impossible e The Crown Vanessa Kirby.

Kirby è solo l'ultimo dei grandi nomi finora abbinati al personaggio, dopo che star come Emily Blunt, Jodie Comer e Margot Robbie sono state al centro delle conversazioni del web per lungo tempo.

Fantastic Four, Kevin Feige: "Rappresenterà uno dei pilastri del MCU"

Facciamo il punto su Fantastic Four

Né per Susan, né per il resto della banda, tuttavia, si sarebbe giunti a una conclusione, almeno una nota al pubblico e alla stampa.

Tra i favoriti per Reed Richards avevamo Adam Driver e Penn Badgley, ma il primo si sarebbe distanziato dal ruolo, mentre sul secondo non sappiamo nulla, al momento.

David Diggs, riporta sempre CBM, sarebbe sempre il front-runner per intewrpretare Ben Grimm/La Cosa, mentre non sono molto "rumorose" le voci su Johnny Storm, il cui ultimo potenziale interprete sembrava essere l'attore di Stranger Things Joseph Quinn.

Quali di questi potenziali casting vedremo realizzati? E quali sorprese ci riserverà il progetto? Non resta che attendere per scoprirlo.

Fantastic Four sarà diretto da Matt Shakman e arriverà a maggio 2025 al cinema.