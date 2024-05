Fantastic Four: Natasha Lyonne, star di Poker Face, entra nel cast

Il cast di Fantastic Four, uno dei prossimi film del MCU particolarmente attesi dai fan, continua a espandersi e il nuovo nome tra gli interpreti è quello di Natasha Lyonne.

La star di Russian Doll e Poker Face reciterà nel film, ispirato ai personaggi creati da Stan Lee e Jack Kirby.

Un ruolo avvolto dal mistero

Attualmente i dettagli del personaggio affidato a Natasha Lyonne in Fantastic Four, reboot delle avventure dei supereroi Marvel, non sono stati svelati.

L'attrice, prossimamente, apparirà sul grande schermo anche nel film Klara and the Sun, diretto da Taika Waititi, accanto ad Amy Adams e Jenna Ortega, e in His Three Daughters, progetto targato Netflix.

La star del piccolo schermo si va a unire a un gruppo di star che comprende Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nella parte di Sue Storm/La donna invisibile, Joseph Quinn che sarà Johnny Storm/Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm/La Cosa. Julia Garner, invece, sarà Shalla-Bal, una versione di Silver Surfer, e Ralph Ineson sarà Galactus, mentre non sono ancora stati svelati i dettagli relativi al personaggio interpretato da John Malkovich.

Il team creativo

La sceneggiatura del film è firmata da Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer, ma anche Peter Cameron ha lavorato allo script. Alla regia sarà impegnato Matt Shakman, già realizzatore della serie WandaVision prodotta per Disney+. Come accade abitualmente, Kevin Feige sarà produttore esecutivo.