Fantastic Four, Joseph Quinn svela quando inizieranno le riprese: "Sono pronto per i costumi attillati"

Fatta eccezione per gli ultimi annunci di casting, sono molto limitati i dettagli noti su The Fantastic Four, il reboot dei Marvel Studios sui Fantastici 4, ma adesso Joseph Quinn ha rivelato qualche informazione in più sul film e le riprese.

In un'intervista concessa a GQ, il nuovo interprete della Torcia Umana ha espresso il suo entusiasmo nel lavorare prossimamente con tutti gli attori del cast di The Fantastic Four e conferma che terminerà due progetti prima dell'inizio delle riprese del film Marvel, che prenderanno il via a luglio.

Quando gli è stato domandato se John Malkovich interpreterà il Dottor Destino nel MCU, Quinn non ha voluto dare una risposta netta. "Ho incontrato Ebon molto brevemente e Vanessa con cui ho molti amici in comune", ha dichiarato il giovane attore. "[Malkovich] È uno dei miei attori preferiti. Se Dio vuole, andrò a Glastonbury e poi ci dedicheremo ai vestiti attillati e al fuoco".

Stranger Things 4: Joseph Quinn in una scena del volume 1

Joseph Quinn e l'allenamento per diventare la Torcia Umana

Quinn ha quindi rivelato il suo training per il ruolo di Johnny Storm, che richiede un regime specifico. Secondo l'attore, il suo personal trainer lo starebbe motivando a "fare le cose che non vuole fare", suggerendo che è molto rigoroso e che i risultati saranno evidenti sullo schermo.

Fantastic Four: una teoria svela perché Galactus arriva sulla Terra (e no, non è quello che pensate)

Johnny Storm, alias la Torcia Umana, non è un supereroe particolarmente muscoloso nei fumetti Marvel, ma è noto per essere atletico e di solito ha un passato da pilota di auto da corsa: "Mangio cose e sollevo cose. Sto lavorando con una persona fantastica: se dovessi scegliere qualcuno come personal trainer, sceglierei lui, è fenomenale. È molto bravo nel suo lavoro, mi fa fare le cose che non voglio fare".

Spesso, gli attori dei film del MCU si sottopongono a un restyling estremo prima di interpretare i loro ruoli. Per esempio, la star di Guardiani della Galassia Chris Pratt ha perso quasi 30 chili per interpretare Star-Lord e ha mantenuto un livello di forma simile fin dalla sua prima apparizione nel MCU. Attori come Chris Hemsworth, Hugh Jackman e Henry Cavill hanno raggiunto un fisico da bodybuilder per i loro ruoli da supereroi, il tutto con l'aiuto di esperti assunti appositamente per aiutarli ad assomigliare il più possibile ai supereroi della vita reale.