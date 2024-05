Fantastic Four, Rahul Kohli poteva essere Mr Fantastic e ammette: "Perdere il ruolo è stata dura"

Rahul Kohli, protagonista della serie Midnight Mass, ha svelato che essere uno dei preferiti dai fan per il ruolo di Reed Richards nel nuovo film dei Fantastici 4, ha avuto anche un lato negativo.

L'attore era infatti in corsa per la parte, ma la Marvel ha poi preferito Pedro Pascal, situazione che l'ha fatto un po' soffrire.

Le conseguenze dei commenti dei fan

Intervistato da Salaam Nerds, Rahul Kohli ha ricordato come avesse fatto l'audizione per uno dei protagonisti di Fantastic Four, sostenuto anche dai tanti commenti dei fan del MCU che lo consideravano perfetto.

Una foto della star di Midnight Mass

L'attore britannico ha sottolineato: "Nelle giornate positive i fan casting sono meravigliosi. Quando la tua salute mentale è buona e vedi le persone che ti associano a un personaggio e dicono 'O mio dio, dovresti essere chiunque', fino a quando Pedro Pascal è stato annunciato... Sì, non so se posso parlarne, ma non l'ho ottenuto e quella è la cosa importante".

Rahul ha quindi ricordato che nelle giornate positive i commenti dei fan lo fanno sentire desiderato: "Le persone vogliono realmente vedermi. Sei il tizio che le persone indicano per qualsiasi cosa. Nelle giornate negative è un reminder che non sei il tizio giusto. Non sei arrivato a quella situazione. Ci sono dei ruoli che non otterrai mai". L'attore ha sottolineato che si tratta quindi di una situazione complessa e che dipende tutto da come ci si sente.

Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

Il nuovo film del MCU, oltre a Pascal, sarà interpretato da Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner, Ralph Ineson, John Malkovich, Paul Walter Hauser e Natasha Lyonne. La storia proposta sul grande schermo, che sarà diretta da Matt Shakman, potrebbe essere ambientata negli anni '60.

La data di uscita è prevista per il 25 luglio 2025.