Il Gladiatore 2, prime immagini del nuovo protagonista Paul Mescal: è identico a Russell Crowe

Finalmente sono state diffuse in rete alcuni scatti dal set del sequel che mostrano il look del protagonista interpretato da Mescal

Dopo mesi di produzione, sono state finalmente diffuse alcune foto dal set de Il Gladiatore 2, che rivelano il look del Lucius di Paul Mescal, apparentemente dopo una sanguinosa rissa.

Sequel del cult uscito nel 2000 con Russell Crowe, Il Gladiatore 2 nuovamente diretto da Ridley Scott vede Mescal interpretare la versione adulta di Lucius, che nel film originale era interpretato da Spencer Treat Clark. Il film, interpretato anche da Denzel Washington e Pedro Pascal, arriverà nelle sale alla fine dell'anno, ma finora non è stato diffuso in streaming alcun trailer.

Nelle ultime ore, il Daily Mail ha condiviso nuove immagini del set del sequel, le cui riprese aggiuntive sono attualmente in corso nel Sussex, in Inghilterra. Le immagini hanno svelato per la prima volta in assoluto il look che il Lucius di Mescal esibirà nel corso della pellicola.

Come si vede nella serie di immagini, Mescal ha una notevole somiglianza con il Massimo Decimo Meridio interpretato da Crowe nell'originale e sfoggia un po' di sangue sul viso, conseguenza apparentemente di una grande battaglia. Altre immagini mostrano anche comparse in armatura con scudi, mentre altre sono a cavallo.

Perché Barry Keoghan ha rinunciato al film?

Nel corso di una recente intervista con IndieWire, all'attore di Saltburn è stato chiesto della sua uscita dal cast de Il Gladiatore 2. Keoghan ha confermato che i conflitti di programmazione sulla sua agenda lo hanno costretto a rinunciare al sequel di Scott, anche se non è pentito di averlo fatto.

"Conflitti di programmazione. Sono un grande fan de Il Gladiatore e un grande fan del suo cast. È un peccato che non abbia potuto farlo. Ma succede spesso. Non si può fare tutto". Keoghan avrebbe dovuto dare vita all'Imperatore Geta nel corso del film, ruolo poi invece assegnato a Fred Hechinger. Joseph Quinn, invece, interpreterà il co-Imperatore Caracalla.