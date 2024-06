Il Gladiatore 2, Russell Crowe ammette: "Il sequel mi mette a disagio, non ho potuto dire la mia"

Russell Crowe ha ammesso di essere "leggermente a disagio" all'idea dell'arrivo prossimo sequel del Gladiatore, attualmente in fase di produzione.

Crowe è stato il protagonista del film originale uscito nel 2000, con il quale ha portato a casa l'Oscar per la sua interpretazione del generale romano Massimo Decimo Meridio. Ora, a distanza di circa 24 anni, il regista Ridley Scott sta apportando gli ultimi ritocchi a un film sequel incentrato sul personaggio di Lucius, il nipote del Commodo di Joaquin Phoenix che era stato salvato dal Massimo di Crowe.

Poiché il personaggio di Crowe muore alla fine de Il gladiatore, non apparirà nell'imminente Gladiatore 2. L'attore ha comunque dichiarato di aver avuto modo di parlare di Lucius, il nipote di Commodo di Joquin Phoenix. Tuttavia, in una recente intervista a Kyle Meredith With, ha espresso alcune considerazioni sul sequel...

Russell Crowe ne Il Gladiatore

"Sono leggermente a disagio per il fatto che ne stiano facendo un altro perché, ovviamente, sono morto e non ho voce in capitolo su ciò che viene fatto", ha ammesso Crowe. "Ma un paio di cose che ho sentito dire mi fanno pensare: no, no, no, non rientra nel percorso morale di quel particolare personaggio. Ma non posso dire nulla, non è il mio posto, sono un metro e mezzo sotto terra. Quindi vedremo come sarà".

Il Gladiatore 2: gli storici provano a prevedere il plot del sequel basandosi sui fatti reali

"È così, mi capita di riflettere sul passato in modo divertito: l'età che avevo quando ho fatto quel film e tutte le cose che sono venute dopo, le porte che quel particolare film mi ha aperto", ha continuato Crowe. "Sarò sincero: c'è sicuramente una punta di malinconia, una punta di gelosia". Poi ha aggiunto: "Mi ricordo quando mi si vedevano ancora i tendini".

Quando esce Il Gladiatore 2?

Il sequel sarà interpretato da Paul Mescal nel ruolo di Lucio, insieme a Denzel Washington, Pedro Pascal e Joseph Quinn. Connie Nielsen (Lucillia, la madre di Lucio) e Derek Jacobi (il senatore Gracco) riprenderanno i loro ruoli dal film originale. Il sequel uscirà nelle sale il 22 novembre 2024, ma attualmente non è stato ancora diffuso alcun trailer.

Crowe trascorrerà gran parte dell'estate in tournée in tutto il mondo con la sua band, gli Indoor Garden Party, in una serie di spettacoli negli Stati Uniti in agosto. Ha inoltre recentemente terminato le riprese di Norimberga, in cui interpreta il criminale di guerra tedesco Hermann Göring.