Furiosa: A Mad Max Saga, star del film preso di mira dai fan costretta a ricordare: "È finzione"

La star di Furiosa: A Mad Max Saga Nathan Jones ha ricordato ai fan del film che le azioni che si vedono in esso sono tutte di fantasia. Questo dopo aver ricevuto alcuni assurdi messaggi carichi di odio online.

Jones ha rivelato sulla sua pagina Facebook che alcuni utenti gli hanno inviato messaggi riguardanti una scena controversa del film, in cui il suo personaggio Rictus Erectus tocca in modo inquietante i capelli di una giovane Furiosa, interpretata dall'attrice Alyla Browne. La scena era abbastanza inquietante da mettere a disagio i fan, e Jones ha dovuto mettere le cose in chiaro ricordando loro che i film non sono reali.

"Ho notato alcune richieste di informazioni e messaggi privati sul mio ruolo nel film, in particolare riguardo a una scena con la giovane Furiosa", ha dichiarato Jones. "È un argomento molto delicato e voglio sottolineare che si tratta di un personaggio di fantasia".

E ha aggiunto: "I dettagli possono essere scomodi e, come attore, il mio lavoro consiste nel ritrarre un personaggio in base alla direzione e alla sceneggiatura che mi sono state fornite. Apprezzo la vostra comprensione e il vostro sostegno nel riconoscere la distinzione tra finzione e realtà. Grazie".

L'ultimo film del franchise di George Miller ha incassato 58,7 milioni di dollari in patria e 85,7 milioni di dollari sul mercato internazionale, per un totale mondiale di 144,4 milioni di dollari. L'incasso di 32,3 milioni di dollari nei quattro giorni del weekend d'apertura è stato di poco inferiore alle previsioni di 40 milioni di dollari ed è stato considerato deludente dagli addetti ai lavori.

Il film ha subito un crollo enorme anche nello scorso fine settimana, guadagnando solo 4,2 milioni di dollari. La Warner Bros. aveva previsto di ricavare almeno 420 milioni di dollari dal film, ma ora si prevede che non andrà oltre i 175 milioni in tutto il mondo. Ciò significa che Furiosa potrebbe generare perdite per oltre 200 milioni di dollari.