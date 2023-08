Fantastic Four, quanto bisogna credere ai rumor su Vanessa Kirby e Joseph Quinn nel cast del film Marvel?

I casting per il nuovo film dei Fantastici Quattro continuano ad essere oggetto di discussione, ma quanto possiamo dare ascolto ai rumor che vorrebbero Vanessa Kirby e Joseph Quinn nei ruoli di Susan e Johnny Storm?

Ormai i casting per Fantastic Four, il nuovo film dedicato alla prima famiglia di supereroi Marvel, sta dominando le conversazioni dei fan da diverso tempo, ma non c'è ancora nulla di certo al riguardo... O forse sì? Cerchiamo di capire se e quanto dare ascolto agli ultimi rumor, quelli che vorrebbero Vanessa Kirby e Joseph Quinn nei panni di Susan e Johnny Storm.

Susan Storm

Nelle ultime settimane, complice anche lo sciopero di attori e sceneggiatori a Hollywood, è difficile avere delle certezze quando si parla di film o serie tv.

Ancor più se l'argomento in questione coinvolge i casting di uno dei cinecomic Marvel più attesi, Fantastic Four.

E mentre nei mesi precedenti si sono susseguiti rumor, speculazioni e fancast sui Fantastici Quattro, senza tuttavia portare ancora a nulla, le ultime in merito potrebbero non essere poi troppo lontane da una conferma.

Fantastic Four: Vanessa Kirby sarà Sue? Le nuove indiscrezioni sul casting

Almeno, secondo quanto riportato da CBM, che citando Murphy's Multiverse, segnala come "Kirby è l'unica attrice che si crede abbia già discusso un accordo prima dello sciopero".

Sembra dunque che l'attrice di Mission: Impossible Vanessa Kirby sia la più vicina interpretare la Donna Invisibile, e se la centralità di Sue Storm in Fantastic Four non è solo una voce di corridoio, da qui dovrebbero derivare gli altri casting.

Johnny, Reed e Ben

Per quanto riguarda il ruolo di Johnny Storm, il "fratellino" di Susan, invece, si vociferava Joseph Quinn di Stranger Things, e sempre secondo il report citato da CBM, sembrerebbe che vi siano dei concept art con le fattezze di Quinn come Torcia Umana, e che, una volta sistemata la situazione a Hollywood, l'attore chiuderà effettivamente l'accordo con i Marvel Studios.

Fantastic Four: Joseph Quinn sarà la Torcia Umana?

Non vi sono certezze, ad ogni modo, e nulla di più invece si sa sui possibili interpreti di Reed Richards/Mr. Fantastic e Ben Grimm/La Cosa, sebbene per il primo continuino a girare i nomi di Matt Smith e Adam Driver, ma resta ancora tutto da vedere.

Intanto, maggio 2025, data di debutto di Fantastic Four al cinema, sembra ancora così lontano... Un annuncio ufficiale riuscirà a farlo sembrare più vicino?