Fantastic Four: una teoria svela perché Galactus arriva sulla Terra (e no, non è quello che pensate)

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Galactus nel Marvel Cinematic Universe, i fan del franchise si sono subito chiesti in che modo uno dei più grandi villain dei fumetti verrà introdotto, e nello specifico nel nuovo reboot dei Fantastic Four.

Il villain, che verrà interpretato da Ralph Ineson, sarà infatti il principale antagonista della Super Famiglia di supereroi ritratti da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. L'uscita del film nelle sale è fissata al momento per il 25 luglio 2025 con la regia che è stata affidata a Matt Shakman.

Secondo quanto ipotizzato dallo scooper @CanWeGetToast in un post su Twitter, pare che Galactus arriverà sulla Terra perché alla ricerca di Franklin Richards (personaggio che si dice sia "nato nello spazio").

Chi è Franklin Richards?

Figlio di Reed Richards e Sue Storm, è un mutante incredibilmente potente, in grado di creare nuove realtà e persino di riscrivere la propria.

Ha una storia complicata con Galactus, che lo ha portato a prendere il posto del cattivo nella realtà "Terra X" e a fare del grande cattivo il suo Araldo sulla Terra-616 per respingere un attacco celestiale. Non sappiamo a quali fumetti Fantastic Four si stia ispirando, ma sembra che dovremmo prepararci a un'immersione profonda nella mitologia della famiglia.

Negli ultimi giorni si è parlato anche del fatto che Galactus sarà una minaccia multiversale. Anche se non sembra sostituirà Kang come antagonista principale di questa Saga, non ci stupiremmo se questo film avrà conseguenze importanti per la Saga del Multiverso.

Al momento, inoltre, non c'è ancora un attore legato al ruolo di Franklin, ma il casting del film Marvel Studios è ancora in corso (recentemente si è unito al team anche John Malkovich in ruolo però rimasto segreto).