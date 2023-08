Fantastic Four: Vanessa Kirby sarà Sue? Le nuove indiscrezioni sul casting

Vanessa Kirby sembra potrebbe essere la scelta della Marvel per il ruolo di Sue nel nuovo film dei Fantastic Four, almeno secondo quanto riportano delle indiscrezioni condivise online.

Jeff Sneider, durante un episodio del suo show con John Rocha, sostiene infatti di aver avuto accesso a un report in cui si svelavano alcune delle scelte compiute dalla produzione.

Il report svelato online

Nella lista condivisa da Sneider riguardante il casting per il film Fantastic Four ci sono Vanessa Kirby nel ruolo di Sue ed Ebon Moss-Bachrach che potrebbe essere Silver Surfer.

La parte di Johnny sembra sia stata assegnata, ma non a Jack Quaid. Cosa, inoltre, non sarà Paul Walter Hauser, anche se i Marvel Studios avrebbero già identificato il perfetto interprete.

A non essere ancora stati scelti, invece, sarebbero gli attori a cui affidare le parti di Reed e Galactus, personaggio che dovrebbe essere di origine latinoamericana.

La smentita di Quaid

Jack Quaid, su Twitter, ha inoltre commentato le indiscrezioni sul casting confermando che non sarà John Storm, pur essendo lusingato che qualcuno pensi sia un personaggio adatto a lui.

La regia del film, che arriverà nelle sale nel 2025, è stata affidata a Matt Shakman, mentre la sceneggiatura è firmata da Josh Friedman.

Per ora la Marvel non ha ancora confermato nessuna delle tante voci riguardanti i possibili protagonisti emerse negli ultimi mesi e non resta che attendere per scoprire se c'è qualcosa di vero nelle indiscrezioni pubblicate online.